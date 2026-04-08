Marzo cálido, con una anomalía de +0,5 grados, y un déficit de precipitación del 31%

Mapa difundido por la Aemet sobre el resumen de temperaturas del mes de marzo de 2026 - @AEMET_CYL

VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un mes de marzo "cálido" en cuanto a temperaturas y anotó una anomalía de +0,5 grados centígrados respecto al valor medio para el tercer mes del año, según el Avance Climatológico Mensual de la Aemet del pasado mes.

Además y según este informe consultado por Europa Press, marzo fue un mes "normal" en cuanto a precipitaciones y concluyó con un déficit del 31 por ciento respecto al valor medio con un balance general de mes húmedo en el centro y noreste de la Comunidad, seco en el noroeste y en el extremo suroeste y normal en el resto.

Las precipitaciones más numerosas y abundantes y con una distribución generalizada por toda la Comunidad se registraron durante el período comprendido entre los días 5 y 7, además del 9. Destacan la precipitación registrada en Ólvega Camino Vegafría (Soria) el 6 de marzo con un valor de 84 litros por metro cuadrado, "efeméride absoluta", y las intensidades máximas de precipitación de 40,8 y 40,2 litros por metro cuadrado y hora del día 5 en El Bodón-Base Aérea (Salamanca) y en Lagunas de Somoza (León) respectivamente, ambas efemérides mensuales.

Por su parte, los valores más bajos, inferiores a 20 litros por metro cuadrado, correspondieron en su mayoría al noroeste de la Comunidad y los más elevados, superiores a 50 litros por metro cuadrado, en sus extremos norte, noreste y sur.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilaron en torno a sus valores promedio durante la mayor parte del mes si bien en el período comprendido entre los días 16 y 25 fueron similares o superiores y presentaron sus valores mensuales más elevados. La Aemet ha señalado el ascenso aproximado de 11,7 grados entre los días 14 y 17, cuando se situaron "significativamente" por encima del promedio.

Por su parte, las mínimas se mantuvieron en valores superiores o cercanos a su promedio hasta el 22 de marzo y a partir de ese día fueron inferiores a la media, excepto el día 31. Destaca el ascenso de cerca de 6,2 grados desde el 1 al 3 mientras que los valores mensuales más elevados se anotaron en torno a los días 3 y 20. También destaca el ascenso desde el 30 al 31, con un valor en torno a 4,4 grados.

Según este informe, las temperaturas máximas más altas se alcanzaron el día 17 en Sardón de Duero (Valladolid), con 25,8 grados, y en Morales del Toro-Depósito (Zamora), con 25,4 grados, y el día 31 en Candeleda (Automática) (Ávila), con 25,4 grados. Por su parte, la mínima más baja, -6,2 grados, fue el día 29 en La Covatilla, Estación de Esquí (Salamanca). El 17 de marzo fue el día más cálido del pasado mes con 11,2 grados y el 29 el más frío con una temperatura media de 3,9 grados.

Por otro lado, en marzo se registraron 8 días de helada, cuatro menos que los correspondientes al período de referencia (12), y los registros de heladas más numerosos tuvieron lugar los días 1, 29 y 30.

Por último, en marzo hubo escasas rachas máximas de viento de carácter fuerte y el mayor número de registros se anotaron el día 29. Destaca en este caso la registrada en Almazul (Soria) ese día con un valor de 96 kilómetros/hora.