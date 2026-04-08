Marzo cálido, con una anomalía de +0,5 grados, y un déficit de precipitación del 31%

Ólvega (Soria) registró el 6 de marzo 84 litros por metro cuadrado, "efeméride absoluta"

Mapa difundido por la Aemet sobre el resumen de temperaturas del mes de marzo de 2026
Mapa difundido por la Aemet sobre el resumen de temperaturas del mes de marzo de 2026 - @AEMET_CYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 8 abril 2026 10:34
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VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un mes de marzo "cálido" en cuanto a temperaturas y anotó una anomalía de +0,5 grados centígrados respecto al valor medio para el tercer mes del año, según el Avance Climatológico Mensual de la Aemet del pasado mes.

Además y según este informe consultado por Europa Press, marzo fue un mes "normal" en cuanto a precipitaciones y concluyó con un déficit del 31 por ciento respecto al valor medio con un balance general de mes húmedo en el centro y noreste de la Comunidad, seco en el noroeste y en el extremo suroeste y normal en el resto.

Las precipitaciones más numerosas y abundantes y con una distribución generalizada por toda la Comunidad se registraron durante el período comprendido entre los días 5 y 7, además del 9. Destacan la precipitación registrada en Ólvega Camino Vegafría (Soria) el 6 de marzo con un valor de 84 litros por metro cuadrado, "efeméride absoluta", y las intensidades máximas de precipitación de 40,8 y 40,2 litros por metro cuadrado y hora del día 5 en El Bodón-Base Aérea (Salamanca) y en Lagunas de Somoza (León) respectivamente, ambas efemérides mensuales.

Por su parte, los valores más bajos, inferiores a 20 litros por metro cuadrado, correspondieron en su mayoría al noroeste de la Comunidad y los más elevados, superiores a 50 litros por metro cuadrado, en sus extremos norte, noreste y sur.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilaron en torno a sus valores promedio durante la mayor parte del mes si bien en el período comprendido entre los días 16 y 25 fueron similares o superiores y presentaron sus valores mensuales más elevados. La Aemet ha señalado el ascenso aproximado de 11,7 grados entre los días 14 y 17, cuando se situaron "significativamente" por encima del promedio.

Por su parte, las mínimas se mantuvieron en valores superiores o cercanos a su promedio hasta el 22 de marzo y a partir de ese día fueron inferiores a la media, excepto el día 31. Destaca el ascenso de cerca de 6,2 grados desde el 1 al 3 mientras que los valores mensuales más elevados se anotaron en torno a los días 3 y 20. También destaca el ascenso desde el 30 al 31, con un valor en torno a 4,4 grados.

Según este informe, las temperaturas máximas más altas se alcanzaron el día 17 en Sardón de Duero (Valladolid), con 25,8 grados, y en Morales del Toro-Depósito (Zamora), con 25,4 grados, y el día 31 en Candeleda (Automática) (Ávila), con 25,4 grados. Por su parte, la mínima más baja, -6,2 grados, fue el día 29 en La Covatilla, Estación de Esquí (Salamanca). El 17 de marzo fue el día más cálido del pasado mes con 11,2 grados y el 29 el más frío con una temperatura media de 3,9 grados.

Por otro lado, en marzo se registraron 8 días de helada, cuatro menos que los correspondientes al período de referencia (12), y los registros de heladas más numerosos tuvieron lugar los días 1, 29 y 30.

Por último, en marzo hubo escasas rachas máximas de viento de carácter fuerte y el mayor número de registros se anotaron el día 29. Destaca en este caso la registrada en Almazul (Soria) ese día con un valor de 96 kilómetros/hora.

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