Más de 100 agentes de Policía Nacional reforzarán el dispositivo de seguridad de las Fiestas de San Antolín de Palencia

Reunión de la Junta Local de Seguridad para las Fiestas de San Antolín de Palencia. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Ferias y Fiestas de San Antolín de Palencia contarán con un amplio dispositivo de seguridad coordinado entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ayuntamiento de la capital, que contará con refuerzo policial de un centenar de agentes, controles de tráfico y drogas, vigilancia en los principales eventos y puntos violeta frente a agresiones sexuales.

El subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, y la alcaldesa, Miriam Andrés, han detallado tras la Junta Local de Seguridad un operativo especial en el que destaca el refuerzo de la Policía Nacional que movilizará, en concreto, 88 agentes uniformados adicionales, distribuidos en 35 indicativos, a los que se suman 20 agentes de paisano de la Brigada de Policía Judicial para labores de prevención y vigilancia durante los días festivos.

El dispositivo prestará especial atención a los conciertos, la feria taurina, el recinto ferial, el partido de baloncesto y los principales espacios de concentración de público con el objetivo de evitar hurtos, delitos contra el patrimonio, peleas y el menudeo de sustancias estupefacientes.

El dispositivo velará por la seguridad y el correcto desarrollo de las más de 180 actividades programadas para las fiestas patronales que se van a celebrar a lo largo de un programa de siete días "que requiere un despliegue coordinado para garantizar que los miles de asistentes puedan disfrutar de los festejos con seguridad, respeto y normalidad".

Por su parte, la Guardia Civil se encargará del control de accesos y salidas de la capital, con vigilancia del tráfico y campañas contra el consumo de alcohol y drogas al volante, además de controles para impedir la entrada de armas u otros objetos peligrosos.

Además, la alcaldesa ha señalado que la Policía Local reforzará su presencia con entre 18 y 20 agentes diarios, además de dos o tres patrullas peatonales destinadas a recorrer zonas de gran afluencia como el Salón, la Plaza Mayor y la calle Mayor.

Asimismo, el recinto ferial contará con una vigilancia específica, con dos policías de forma permanente en el interior y otros dos agentes en el exterior para regular el tráfico y la movilidad.

También habrá dispositivos especiales en los accesos y salidas de la Plaza de Toros y en el encuentro de baloncesto programado durante las fiestas.

La prevención de las agresiones sexuales volverá a ser otra de las prioridades durante las fiestas, pues el Ayuntamiento instalará puntos violeta en todos los conciertos del parque del Salón, así como en las sesiones de DJ de las Huertas del Obispo.

Además, se repetirá la instalación de un punto violeta móvil en el recinto ferial por las noches, atendido por dos profesionales especializadas entre las 23.00 y las 1.00 horas.