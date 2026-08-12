Más de 1.400 asistentes disfrutan este verano del X Festival de Blues y el ciclo de Cine al Aire Libre en Salamanca

SALAMANCA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.400 asistentes han participado en lo que va de verano en las actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento de Salamanca en la Biblioteca Municipal Torrente Ballester, dentro de su apuesta por acercar la cultura gratuita a los barrios y consolidar estos espacios como puntos de ocio, encuentro y dinamización cultural.

Esta programación estival combina el X Festival de Blues 'En la biblioteca, verano se escribe con blues' y el ciclo de Cine al Aire Libre, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

La programación encara su recta final con dos actividades abiertas al público, que se celebrarán en la plaza de la propia biblioteca, con acceso libre hasta completar el aforo. El concierto de 'The Lucky Makers Quartet' clausurará este viernes, 14 de agosto, a las 21.30 horas, la X edición del Festival de Blues.

La banda madrileña pondrá el broche final a un ciclo que, este verano, ha contado con las actuaciones de Breat Coats and The Persuaders, María Carbonell Blues Mood, Gonzalo Portugal y su Banda.

Por su parte, el viernes, 21 de agosto, a las 22.00 horas, se proyectará la película de animación 'Enredados' (2010), que cerrará el ciclo de Cine al Aire Libre de esta temporada, el cual ha estado dedicado a grandes comedias familiares con títulos como 'Cómo robar un millón y...', 'Paddington' y 'Una noche en la ópera'.