Más de 20 réplicas tras el seísmo registrado anoche en la comarca de El Bierzo (León)

El seísmo registrado anoche en la comarca de El Bierzo (León) ha dejado más de 20 réplicas. - IGN

PONFERRADA (LEÓN), 16 (EUROPA PRESS)

El terremoto de magnitud 4,2 mbLg registrado a las 22.34 horas en la comarca leonesa de El Bierzo, en Benuza, ha dejado más de 20 réplicas con magnitudes comprendidas entre 1,2 y 2,4 mbLg hasta las 3.21 horas con epicentro en distintos puntos como Borrenes o Priarianza del Bierzo, según la información registrada por el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN).

El seísmo fue percibido en múltiples enclaves de la provincia leonesa, además de otros lugares de Galicia y Asturias y el Centro de Emergencias 112 Castilla y León recibió numerosas llamadas en las que se avisaba de que se habían percibido temblores de tierra en varias localidades de El Bierzo. "No se tiene constancia de daños personales ni materiales", ha añadido.

Por su parte, la directora general de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, Irene Cortés, ha informado de que el movimiento sísmico ha afectado especialmente a las localidades de Ponferrada, Villamartín de la Abadía y Villar de los Barrios.

En caso de terremoto, el Servicio de Emergencias aconseja agacharse, intentar cubrirse y agarrarse a alguna superficie si es posible; mantener la calma; alejarse de muebles, ventanas y lámparas en el caso de estar en interior y en el caso de estar en el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.