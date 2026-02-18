Más de 200 profesores ofrecen medio millar de propuestas para llevar la universidad a la provincia de Salamanca

El diputado de Cultura, David Mingo, junto a la vicerrectora Berta Gutiérrez y el director académico, Francisco Javier Rubio. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Diputación y Universidad de Salamanca han renovado el convenio del proyecto 'Provincia Universitaria 2026', que llega a su undécima edición, y que contará con más de 200 profesores que ofrecen más de 500 propuestas para llevar la universidad al medio rural.

El diputado responsable del área de Cultura, David Mingo, ha detallado que el proyecto contará con "charlas, talleres y conferencias" que se impartirán en la provincia.

La respuesta de la USAL al llamamiento de la Diputación ha sido "abrumadora", ha indicado Mingo, ya que manejan "un dossier de más de 500 charlas con más de 200 profesores interesados".

Los municipios salmantinos, por su parte, tienen de plazo hasta el 22 de febrero para solicitar alguna de las propuestas, que van desde Arte a Humanidades o Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura, como ha detallado Mingo en palabras recogidas por Europa Press.

El importe asignado a este proyecto es de 45.000 euros para dar respuesta a las peticiones de los municipios y las charlas podrán realizarse hasta el 25 de mayo de este año.

Los pueblos salmantinos podrán acoger un máximo de ocho actividades con un mínimo de tres propuestas diferentes.

Para inscribirse, pueden acceder al formulario alojado en forms.gle/qmQZP6Jsw62Dr9gw9, a través del teléfono 604 544 776 (lunes y miércoles de 17 a 19 horas) o del e-mail provinciauniversitaria@usal.es.

Por su lado, la vicerrectora de Estudios de Grado y Calidad de la USAL, Berta María Gutiérrez Rodilla, ha reconocido que este programa permite que "el talento universitario trascienda las aulas y llegue a todo el territorio salmantino", con lo que se consigue esta "transferencia del conocimiento al entorno rural".

El objetivo para 2026 es, según ha asegurado Gutiérrez, "aumentar la excelencia del programa y expandir la cultura fuera de los campus, además de ayudar al progreso, en este caso, de Salamanca".

El "éxito" de 'Provincia Universitaria' reside, como ha indicado la vicerrectora, "en su capacidad de democratizar el acceso al saber". "La colaboración con la Diputación nos permite mejorar la calidad de vida de las personas en el entorno rural y lograr la cohesión social a través de la formación", ha añadido.

Gutiérrez, además, ha recordado que, para los propios profesores, es una "experiencia" con la que se sienten "gratificados y acogidos".

Por último, el director académico del Programa Interuniversitario de la Experiencia, Francisco Javier Rubio Muñoz, ha subrayado que el mayor número de propuestas llega desde Ciencias Sociales y Jurídicas, seguido de Ciencias de la Salud, Arte y Humanidades, Ciencias y Tecnología e Ingeniería.