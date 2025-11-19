Más de 2.200 inscritos en el Congreso Internacional Silver Economy de Zamora sobre aprovechamiento del envejecimiento

El director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y la diputada de Fondos Europeos, Amaranta Ratón. - EUROPA PRESS

ZAMORA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Zamora acogerá, del 27 al 29 de noviembre, en el Teatro Ramos Carrión, la séptima edición del Congreso Internacional Silver Economy, una iniciativa ya consolidada que busca generar oportunidades de negocio que aprovechen el envejecimiento de la sociedad.

Un congreso que alcanza su séptima edición "en buena forma", según ha remarcado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y que cuenta, a día de hoy, con 2.200 personas inscritas tanto en la modalidad presencial como en la online, una cifra que ya supera a la registrada el año pasado.

Para la presente edición, la Diputación de Zamora, que es quien organiza el Congreso, tiene ya cerrados 565 trabajos que han sido presentados por los asistentes, 52 comunicaciones al Congreso y doce ejemplos de buenas prácticas que se pondrán sobre la mesa durante el último fin de semana de septiembre en Zamora.

Asimismo, habrá cinco mesas de trabajo que se constituirán en tres ejes fundamentales: el primero, sobre salud y patologías; el segundo versará sobre la protección jurídica a las personas de edad más avanzada y el tercero, sobre la economía social.

Las conclusiones se pondrán en común en una mesa con la que finalizará el congreso.

El Congreso presenta tres novedades fundamentales como es la creación de un "espacio de salud silver" con un camión de 17 metros cuadrados que el jueves 27 de noviembre realizará pruebas de diagnóstico precoz sobre problemas respiratorios y trastornos del sueño.

Asimismo, habrá también una exposición de cuadros destinados a personas con dificultades visuales y un lugar en el que las empresas que participan en la feria puedan recibir currículums de aspirantes y realizar entrevistas de trabajo.

"Zamora se va a convertir en el epicentro del conocimiento e investigación silver", ha remarcado Faúndez, quien considera que "existe un gran nicho de negocio en este área".

La iniciativa cuenta con el apoyo de Caja Rural de Zamora, cuyo director general, Cipriano García, ha subrayado este miércoles durante la presentación la oportunidad que se abre para aprovechar, económicamente hablando, la situación de envejecimiento en la que se encuentran provincias como Zamora.

"El bienestar de la sociedad es cada vez mayor, las personas mayores necesitan servicios y en este sentido, aquí pueden surgir muchas ideas de negocio", ha asegurado Cipriano García.