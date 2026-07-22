Más de 300 mayores participan cada semana en las actividades de ocio estival del Ayuntamiento de León

Uno de los grupos del programa 'Actívate en los parques' del Ayuntamiento de León, en el que los mayores realizan actividad física moderada. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa de ocio estival para personas mayores de 60 años que promueve la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de León suma más de 300 participantes cada semana en las distintas actividades para los meses de julio y agosto.

Ofrecer alternativas de ocio a las personas mayores que pasan los meses de verano en la ciudad y proporcionarles herramientas para mantenerse activos es el principal objetivo del programa de ocio estival para mayores de 60 años del área municipal que dirige Lourdes González.

Todas las actividades son gratuitas, a excepción de las excursiones. Cada día se desarrolla en un espacio distinto de la ciudad la propuesta 'Actívate en los parques', una de las actividades con mayor aceptación. Sin necesidad de inscripción previa y gratuita, cada jornada de lunes a jueves cuenta con un grupo fiel superior a las 50 personas que realiza actividad física moderada con sencillos ejercicios, mientras los participantes comparten experiencias y se divierten.

Durante el presente mes de julio, 'Actívate en los parques' se lleva a cabo a las 10.30 horas los lunes en el parque de Quevedo; los martes en el parque de San Francisco y a las 20.00 horas en Oteruelo; los miércoles en el parque Luis Vives y los jueves, en el parque El Salvador, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

A este programa se suman las actividades físicas y de entrenamiento en los Huertos de la Candamia, los viernes a las 10.30 horas, donde los usuarios también pueden hacer ejercicio. Por su parte, las clases de aguagym son los viernes a las 10.00 y 11.00 horas en la piscina del Hispánico con inscripción previa y se han programado dos excursiones a Cantabria: el 23 de julio a Santoña y Laredo y el 18 de agosto a Comillas.

Otra de las propuestas más aplaudidas y con mayor número de seguidores es la constituida por las verbenas, todos los miércoles hasta el 16 de septiembre, de 19.00 a 21.00 horas en el Paseo de la Condesa, al lado del templete de música.

DÍA DEL ABUELO

El Programa de Ocio Estival para mayores que promueve el Ayuntamiento de León incluye una convocatoria especial con motivo del Día del Abuelo, el 26 de julio. Durante la jornada habrá baile con la Mayorteka en el paseo de la Condesa de Sagasta, al lado del templete de música y el lunes día 27, una actividad intergeneracional en el Coto Escolar que cada año congrega a más de 50 personas.

Los mayores irán caminando desde la glorieta de Guzmán hasta el Coto Escolar, donde a partir de las 10.30 habrá una visita guiada por las instalaciones y compartirán experiencias y juegos con los niños y niñas de los campamentos de verano del Coto.