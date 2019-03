Más de 43.000 alumnos faltan a clase en CyL en las primeras horas del viernes

Publicado 08/03/2019 14:18:22 CET

El seguimiento entre el profesorado se sitúa por debajo del cuatro por ciento, según la Consejería

VALLADOLID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 43.000 alumnos habían faltado a clase en Castilla y León hasta las 11.00 horas de este viernes, Día Internacional de la Mujer, según los datos facilitados por la Consejería de Educación.

En concreto, entre los alumnos a partir de tercero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), los que tienen derecho a secundar la huelga, el seguimiento de la misma ha sido del 13,192 por ciento (18.037 estudiantes).

El porcentaje más alto se ha registrado en el segundo ciclo de ESO, un 27,11 por ciento (7.316 alumnos), seguido de Bachillerato, un 24,15 por ciento (5.446), y ciclos formativos, un 19,78 por ciento (5.224). En el régimen especial la han secundado 51 de los 40.210 estudiantes.

Por lo que se refiere a la no asistencia a clase --aquellos que por edad no tienen derecho a secundar la huelga o que no lo han comunicado al director--, han sido otros 25.415 los alumnos ausentes, un 8,9 por ciento.

El mayor porcentaje de ausencia se ha registrado en Bachillerato, un 32,30 por ciento (7.283 alumnos), tras lo que se sitúa segundo ciclo de ESO (24,61 por ciento, 6.642 alumnos), Ciclos Formativos (23,61 por ciento, 6.236), primer ciclo de ESO (9,60 por ciento, 2.855), Educación de Adultos (1,63 por ciento, 335), Infantil y Primaria (1,384 por ciento, 1.648) y Régimen Especial (1,03 por ciento, 416 alumnos).

Por provincias, el mayor porcentaje de seguimiento de la huelga se ha producido en Zamora (18,79 por ciento), Segovia (16,18), Burgos (14,79) y Ávila (13,14 por ciento).

Junto a estos datos, fuentes de la Consejería han señalado que el porcentaje de profesores que han seguido la jornada de paro se ha situado por debajo del cuatro por ciento.