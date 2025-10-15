Más de un centenar de personas pide en Valladolid un "alto el fuego permanente y duradero" en Gaza

Más de un centenar de personas se concentra en Valladolid para pedir un alto el fuego "permanente y duradero" en Gaza tras la firma del acuerdo de paz - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas se ha concentrado este miércoles en la Plaza Mayor de Valladolid para pedir un alto el fuego "permanente y duradero" en la Franja de Gaza y que la ayuda humanitaria llegue de forma inmediata al pueblo palestino, todo ello en un "momento crítico" tras el acuerdo suscrito porque el gobierno israelí "no da muchas garantías debido a la forma en la que se han desarrollado los últimos acontecimientos".

En declaraciones a los medios antes de participar en la huelga general por Palestina, el secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha subrayado que este 15 de octubre constituye una jornada de "lucha y un día intenso" con varios ejercicios de movilización.

El principal motivo de esta jornada, ha resaltado, es el de garantizar un alto al fuego "permanente y duradero" en un momento en el que se empieza a "atisbar algún problema, sobre todo con la entrada de la ayuda humanitaria", un punto en el que ha señalado que la ciudadanía española ha sido "ejemplar" con sus movilizaciones para presionar para que se suscriba el acuerdo.

"Por eso queremos, con esta jornada, que la ciudadanía pueda mostrar una vez más su apoyo para seguir presionando para que se restaure realmente el pueblo palestino, que se declare su estado, que se lo merecen", ha expresado el líder sindical.

Precisamente, los trabajadores han respaldado la concentración de este miércoles frente al Ayuntamiento de la capital vallisoletana para trasladar su solidaridad al pueblo palestino. "Esperemos no tener que hacer muchas más movilizaciones, aunque el gobierno israelí no da muchas garantías por la forma en la que se han desarrollado los últimos acontecimientos", ha apostillado.

En este sentido, ha asegurado que la ciudadanía y los sindicatos de clase van a estar en las calles para que "realmente se haga justicia y se persigan los delitos contra los derechos humanos y contra la humanidad que se han cometido durante estos años por parte de Israel".

"Hoy los trabajadores tienen la oportunidad de expresar en sus centros de trabajo su solidaridad y su compromiso ante una situación en la que no podemos permanecer indiferentes, porque hemos sido testigos de una masacre a un pueblo inocente", ha reflexionado el secretario general de UGT Castilla y León.

Tras ello, ha animado a la ciudadanía a "sumarse a la lucha para que realmente se haga justicia con lo que ha visto en los últimos años".