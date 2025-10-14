MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha confirmado este lunes que otros trece rehenes se encuentran ya en manos de Cruz Roja para su posterior entrega a las fuerzas israelíes, que los trasladarán finalmente a territorio israelí junto a los siete secuestrados que han sido liberados previamente y están ya en la base militar de Reim.

"Según la información recibida de Cruz Roja, 13 secuestrados han sido entregados y están siendo puestos en manos de las fuerzas israelíes y el Shin Bet en la Franja de Gaza", ha indicado el Ejército en un comunicado.

