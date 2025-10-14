Europa Press Internacional
El Ejército de Israel ha confirmado este lunes que otros trece rehenes se encuentran ya en manos de Cruz Roja para su posterior entrega a las fuerzas israelíes, que los trasladarán finalmente a territorio israelí junto a los siete secuestrados que han sido liberados previamente y están ya en la base militar de Reim.

"Según la información recibida de Cruz Roja, 13 secuestrados han sido entregados y están siendo puestos en manos de las fuerzas israelíes y el Shin Bet en la Franja de Gaza", ha indicado el Ejército en un comunicado.

Trump, tras la cumbre en Sharm el Sheij, sobre Palestina: "no estamos hablando de un solo Estado o de dos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha eludido hablar de un Estado palestino, horas después de haber firmado junto a sus homólogos egipcio, qatarí y turco de una declaración para la "paz" en la Franja de Gaza, como parte de la cumbre celebrada en Sharm el Sheij (Egipto) a la que han asistido más de una veintena de líderes mundiales.

El acuerdo de Sharm el Sheij habla de DDHH para israelíes y palestinos pero elude un Estado para estos últimos

La Casa Blanca ha difundido este martes el plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro de la Franja de Gaza, que ha sido firmado en Sharm el Sheij, tanto por éste como por los dirigentes de Qatar, Egipto y Turquía, y que contempla la protección de los Derechos Humanos de israelíes y palestinos, si bien omite el establecimiento de un Estado independiente para estos últimos.

