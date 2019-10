Más de un centenar de vallisoletanos reclama pensiones dignas garantizadas por la Constitución

Actualizado 01/10/2019 13:01:07 CET

Concentración de pensionistas y jubilados en la Plaza de Madrid de Valladolid con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores. - EUROPA PRESS.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores

VALLADOLID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas se ha concentrado este martes en Valladolid para exigir al Gobierno y los partidos políticos en general un acuerdo para garantizar pensiones dignas reconocidas por la Constitución, con motivo de celebrarse al Día Internacional de las Personas Mayores.

Los concentrados, que se han dado cita en la Plaza de Madrid tras una gran pancarta en la que se podía leer 'No a los recortes de las pensiones, no a los recortes de las políticas sociales', respondían de este modo al llamamiento efectuado por las Federaciones de Jubilados y Pensionistas de UGT y CCOO en Castilla y León, convocantes de la movilización.

El máximo responsable del sector por UGT en la Comunidad, Pablo Zalama, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha advertido de que las movilizaciones no cesarán por cuanto el colectivo "no ha sacado nada de lo que le quitaron" en la época de crisis y hasta lograr que las pensiones estén garantizadas en la Constitución", pues, tal y como ha insistido, "no se trata de un problema de los pensionistas del presente sino también de los pensionistas del futuro".

Su homólogo en CCOO, Lorenzo Rubio, ha denunciado además que con la reforma "unilateral" aplicada en 2013 por el gobierno de Rajoy, que ponía fin a la regularización automática de las pensiones ligada a la inflación, los jóvenes se encontrarán en el futuro con un grave problema ya que con tal normativa, en caso de no ser derogada, podrían ver cómo sus pensiones quedan recortadas en un 30 ó un 35 por ciento.

La movilización ha contado igualmente con la participación del procurador Podemos-Equo en las Cortes, Pablo Fernández, quien ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que el próximo día 10 de noviembre, con motivo de las Elecciones Generales, apuesten por un nuevo gobierno con participación de la formación morada, "la única capaz de garantizar pensiones dignas, la supresión del copago sanitario y garantizar a todos los dependientes que reciban las ayudas que necesitan".

El procurador exige "blindar" las pensiones para que éstas se actualicen por ley conforme al IPC, "en lugar de que estén al albur del gobierno de turno", al tiempo que ha calificado de "indignante" que decenas de personas mueran al día en España esperando a que les lleguen las ayudas necesarias.

El Día Internacional de las Personas Mayores lo han planteado los sindicatos no como una fiesta sino como un día reivindicativo en el que exigir la potenciación de los sistemas públicos de salud, dependencia con recursos--cofinanciada al 50 por ciento por el Gobierno y las CCAA--y servicios sociales para garantizar el envejecimiento activo de las personas mayores, la supresión del copago farmacéutico, la concesión de subvenciones a quienes padecen 'pobreza energética', el derecho a una muerte digna mediante la eutanasia y la convocatoria urgente de la Comisión del Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.