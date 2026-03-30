Más de medio centenar de personas se apunta a los 'Paseos saludables' del Centro de Salud Ávila Sureste

Un total de 53 personas participa en los "Paseos saludables" de la Gerencia de Ávila. - GERENCIA SANITARIA DE ÁVILA

ÁVILA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de personas se ha apuntado a los 'Paseos saludables' puestos en marcha por el Centro de Salud Sureste, perteneciente a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila de la Junta de Castilla y León.

Esta iniciativa, que está dirigida a la población de la zona básica de salud, "tiene como objetivo promover hábitos de vida saludables, favorecer la socialización y crear espacios de encuentro entre profesionales sanitarios y ciudadanía", según ha explicado la propia Gerencia en un comunicado de prensa recogido por Europa Press.

En estos paseos "se comparten experiencias y conocimientos relacionados con el bienestar físico, emocional y social" a la vez se combina con la actividad física. Los paseos se desarrollan con periodicidad semanal, los miércoles a las 12.00 horas, hasta el 27 de mayo y están abiertos a personas de todas las edades, con especial atención a mayores de 50 años y pacientes con enfermedades crónicas.

Se trata de una actividad de acceso libre a la que pueden incorporarse nuevos participantes en cualquier momento, por lo que desde la Gerencia se espera que el número de asistentes continúe aumentando en las próximas semanas. Durante las sesiones, los participantes realizan recorridos adaptados que combinan actividad física moderada con momentos de interacción social, una fórmula que "ha permitido mejorar no solo la salud física, sino también el bienestar emocional y contribuir a prevenir situaciones de aislamiento", han apuntado desde la organización.

La iniciativa cuenta con la implicación de profesionales sanitarios del centro de salud, que actúan como facilitadores de la actividad, así como con la colaboración de miembros de la comunidad. De este modo, han asegurado, "se ha consolidado como una propuesta de trabajo conjunto para mejorar la salud de la población desde un enfoque cercano y participativo".