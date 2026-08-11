Más de una veintena de medios aéreos y terrestres trabaja para extinguir un incendio en Quisicedo (Burgos) - JCYL

BURGOS, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de una veintena de medios aéreos y terrestres trabaja para sofocar un incendio forestal declarado este martes, 11 de agosto, en la localidad burgalesa de Quisicedo, en el municipio de Merindad de Sotoscueva.

El incendio se ha originado por causas que se investigan sobre las 12.58 horas y en el lugar se encuentran hasta 23 medios aéreos y terrestres y la superficie afectada aún está en perimetración, según datos de la plataforma de incendios de la Junta, Inforcyl, recogidos por Europa Press.

El fuego ha salido en zona próxima a cumbre, en pendiente y con viento a favor, por lo que el operativo ha destinado "inmediatamente una importante cantidad de medios", según ha detallado la Consejería de Medio Ambiente.

En concreto, trabajan en el lugar para frenar el avance de las llamas dos técnicos, cuatro agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, cinco autobombas, un bulldozer, tres brigadas ELIF/BRIF, cinco aeronaves y bomberos.