'Matanzas Singulares' busca convertir esta tradición en Salamanca "en una experiencia turística"

Presentación en Intur de la campaña 'Matanzas Singulares' de la Diputación de Salamanca. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, acompañado del diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, ha presentado este viernes en la Feria Internacional de Turismo de Interior (INTUR) el nuevo proyecto turístico 'Matanzas Singulares. Patrimonio y Sabor', una iniciativa que convierte "la tradicional fiesta de la matanza en una experiencia turística completa que une gastronomía, cultura, patrimonio y mundo rural".

El presidente de la Diputación ha destacado durante su intervención que este programa "nace del respeto a nuestras raíces y de la voluntad de seguir impulsando un turismo rural sostenible, auténtico y ligado a la identidad charra".

Iglesias ha recordado que el circuito de matanzas tradicionales impulsado por la Diputación "ha demostrado ser una actividad de enorme atractivo para vecinos y visitantes, y ahora damos un paso más, convirtiéndolas en singulares, para que cada una de ellas ofrezca algo único, diferente y con el sello de Salamanca".

'Matanzas Singulares. Patrimonio y Sabor' se comercializará a través de tour operadores especializados y se desarrollará entre los meses de diciembre y marzo en seis municipios de la provincia: Parada de Rubiales, Lumbrales, Candelario, San Muñoz, Los Santos y Ciudad Rodrigo, como han asegurado desde la Diputación provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

En cada una de estas localidades, además de la escenificación tradicional de la matanza, se ofrecen actividades complementarias que permiten conocer el patrimonio natural y cultural del entorno.

Así, los visitantes podrán disfrutar de catas de vino y visita a una finca de pistachos en Parada de Rubiales; recorrer los conjuntos históricos de municipios como Candelario y Ciudad Rodrigo, así como visitar el Museo Chacinero o el Museo del Orinal, en estas localidades; descubrir el patrimonio arqueológico del Territorio Vetón en Lumbrales, adentrarse en una finca de toros bravos y en la dehesa charra en San Muñoz o conocer la tradición de la cantería en Los Santos, como han enumerado desde La Salina.

El diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, ha subrayado en Intur que este nuevo formato "responde al objetivo de la Diputación de seguir diversificando y desestacionalizando la oferta turística provincial, ofreciendo experiencias diferentes que den a conocer los atractivos de nuestros municipios, incluso los más pequeños y menos conocidos".

Zaballos ha añadido que "la gastronomía, el patrimonio y el paisaje se convierten aquí en los tres ejes sobre los que se construye un producto turístico sólido y de calidad".

'Matanzas Singulares. Patrimonio y Sabor' se ha presentado en Intur como una "propuesta experiencial que refuerza la identidad rural de la provincia y la convierte en un destino turístico vivo durante todo el año, uniendo tradición, sabor y emoción en torno al cerdo ibérico y a la riqueza cultural de los pueblos salmantinos" han resaltado desde la Diputación.

Esta propuesta turístico-cultural, han subrayado desde la institución provincial, se suma al programa de la Fiesta de la Matanza Tradicional, un circuito que llegará este año a 87 municipios y que pretende poner en valor el patrimonio inmaterial, cultural, gastronómico y de las tradiciones en la provincia de Salamanca.

Esta novena edición comenzó el pasado sábado, 8 de noviembre, en el municipio de Cristóbal, y concluirá el 22 de marzo en Santa Marta de Tormes.

Cada fiesta de la Matanza contará con un maestro de ceremonia que guiará y explicará los pasos del desarrollo de la matanza, enmarcado en un ambiente cultural y gastronómico. Los municipios de Berrocal de Salvatierra y Los Santos han resultado ganadores de la edición el pasado año por sus recreaciones de la fiesta de la matanza.