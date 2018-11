Medalla de Oro del Ayuntamiento de Valladolid para Renault y De los Mozos, Hijo Predilecto

Publicado 06/11/2018 13:58:37 CET

En la sesión se ha aprobado, asimismo, el nombramiento como Hija Predilecta de la doctora Verónica Casado

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado por unanimidad la propuesta del Partido Popular para iniciar trámites para la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a la empresa Renault, con el añadido del "reconocimiento expreso a sus trabajadores a lo largo de todos los tiempos", consenso que no se ha logrado, en cambio, en lo relativo al nombramiento del presidente de la compañía en España, José Vicente de los Mozos, como Hijo Predilecto, lo que ha salido adelante pese a la oposición de VTLP y Sí Se Puede.

Así se ha acordado en la sesión correspondiente al mes de noviembre, celebrada este martes, y tras un debate no exento de tensión y críticas, en el que el portavoz del Grupo Popular, Antonio Martínez Bermejo, ha afeado que el alcalde, Óscar Puente, no estuviera presente el pasado fin de semana en los actos fúnebres por el exregidor socialista Tomás Rodríguez Bolaños. Mientras tanto, los grupos que apoyan al equipo de Gobierno han acusado al PP de no querer favorecer el consenso con esta propuesta.

De hecho, tras conocerse el resultado de la votación, el primer edil ha apostillado que "todo esto podría haberse hablado antes", lo que encaja con las críticas de los grupos a que el Partido Popular presentara la moción directamente en la Mesa de Portavoces y no buscara antes el diálogo con los grupos e incluso con "los trabajadores de Renault", como ha apuntado la portavoz de Valladolid Toma la Palabra, María Sánchez.

La edil de VTLP ha sido quien ha planteado que la Medalla de Oro a Renault, asentada desde hace más de 60 años en la ciudad, se conceda con un reconocimiento expreso a sus trabajadores. "No dudamos que el señor De los Mozos tuviera un papel esencial, pero con justicia habrá que tener en cuenta otros factores, ya que la plantilla aceptó importantes recortes para evitar que se marcharan a lugares con mano de obra más barata", ha recordado Sánchez.

Finalmente, con ese añadido, se ha logrado sacar adelante con consenso la Medalla de Oro a la compañía gala, sin embargo esas reticencias de VTLP y Sí Se Puede con los directivos de una empresa que, como ha advertido Charo Chávez, "podría dar el portazo en cualquier momento", han conllevado que la distinción de Hijo Predilecto haya contado con el apoyo parcial de PP, PSOE, Ciudadanos y el concejal no adscrito, Jesús Presencio.