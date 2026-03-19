La Media Maratón de León bate récords de inscripción y reunirá este domingo a más de 7.000 participantes

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria (derecha), ha participado este jueves en la presentación de la camiseta de la prueba, de la mano de Caja Rural. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El deporte volverá a ser protagonista en León este domingo, 22 de marzo, con la celebración de la XVI Media Maratón de León Bernesga Motor, una edición que marcará "un antes y un después" en la historia de la prueba al reunir a más de 7.000 participantes entre todas sus carreras.

Las calles de la ciudad se llenarán de corredores de todas las edades, en una jornada que volverá a demostrar que León "respira deporte". A la participación local se sumará un importante número de corredores llegados de fuera de la provincia, lo que generará un notable impacto social y económico durante todo el fin de semana.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, ha participado este jueves en la presentación de la camiseta de la prueba, de la mano de Caja Rural. La carrera 'reina' de 21 kilómetros contará con 3.000 corredores (el 76,78 por ciento hombres y un 23,22 por ciento, mujeres), según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Además, un 60,92 por ciento de participantes llegan de fuera de la provincia, además de contar con 35 corredores internacionales. La procedencia de los atletas abarca 49 provincias españolas (todas excepto Lérida, Ceuta y Melilla) y las autonomías con mayor representación son Asturias (423 corredores), Madrid (263), Galicia (150), País Vasco (80) y Cantabria (78).

Por su parte, la carrera de cinco kilómetros ha vuelto a colgar el cartel de completo con 411 participantes y cuenta con una elevada participación femenina (61,07 por ciento). En conjunto, ambas pruebas suman 3.470 corredores, con un 58,41 por ciento de participación procedente de fuera de León, lo que consolida a la Media Maratón como una prueba "de referencia" nacional.

CRECIMIENTO "SIN PRECEDENTES"

La expectación generada en la presente edición ha sido "máxima". Los 2.000 dorsales iniciales de la Media Maratón se agotaron meses antes del cierre de inscripciones, lo que llevó a la organización a ampliar primero a 2.500 y posteriormente hasta los 3.000 dorsales, que también se completaron. Este crecimiento "sin precedentes" ha permitido superar ampliamente el anterior récord de participación (2.180 corredores en 2012). También se agotaron los 400 dorsales del 5K, lo que confirma el "gran momento" que vive el running en la ciudad.

El evento contará con cuatro pruebas: Peque Media (2K); Mini Media (2K), Carrera 5K y Media Maratón (21K). Todas ellas tendrán salida en el Paseo del Parque y meta en el Estadio Hispánico, que volverá a ser el epicentro del evento.

La Peque Media (10.00 horas) estará dirigida a jóvenes nacidos entre 2011 y 2016, mientras que el 5K (10.25 horas) recorrerá el casco histórico de la ciudad. La Media Maratón (10.30 horas) será la prueba "estrella" y la Mini Media (11.00 horas), con más de 4.000 participantes, volverá a ser "la gran fiesta popular".

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO

El recorrido de la Media Maratón presenta una ligera modificación debido a las obras en la Calle Ancha y mejorará su trazado que discurrirá por zonas como La Lastra, La Candamia, San Mamés, el centro histórico y Eras de Renueva. La prueba contará con múltiples puntos de animación musical por el circuito y con corredores 'liebre' que marcarán ritmos.

La Media Maratón de León será este año Campeonato de Castilla y León, lo que garantizará la presencia de algunos de los mejores fondistas de la Comunidad. Entre ellos se encuentra el atleta internacional leonés Jorge Blanco, campeón de España de maratón en 2022 y subcampeón de Europa por equipos en 2025, también con mínima para el Europeo de Birmingham 2026. Junto a él competirán corredores como Samuel Mateos, Jorge Sieira o Christian Villazala. En categoría femenina destacan María López Sanz, Jimena Andrade y las leonesas Loreto Pacho y Lucía Centeno.

Además, se espera la llegada de más de 4.000 visitantes a la ciudad durante el fin de semana, lo que supondrá un importante impacto económico. El evento se completará con actividades en meta como exhibición de zumba, sorteos y zonas infantiles con hinchables.

V JORNADAS DE LA MEDIA MARATÓN

Como antesala de la carrera se celebrarán las V Jornadas de la Media Maratón de León en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés con entrada libre hasta completar aforo. El programa incluye tres actividades. Este jueves a las 20.00 horas el doctor Francisco Jorquera, jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital de León y presidente del Comité Técnico de la AECC en León, hablará sobre 'Claves para una vida y una longevidad saludable'.

Mañana a las 20.00 horas se ha programado una mesa redonda sobre deporte femenino con la participación de las atletas Blanca Fernández, María Pía, Loreto Pacho, Pilar González y Carolina Capdevilla, que compartirán su experiencia y reflexionarán sobre la evolución del deporte femenino.

El sábado día 21 a la misma hora habrá un briefing previo a la carrera, con la presencia de atletas favoritos, liebres, debutantes y entrenadores, donde se analizarán los últimos detalles de la prueba.

COMPROMISO SOCIAL

La edición 2026 apoyará a la Asociación Española Contra el Cáncer. A través de este evento dar una mayor visibilidad a la labor de esta Asociación en la ciudad mediante diferentes acciones, entre las que destaca que los miles de camisetas y dorsales entregados a los corredores llevarán el lema 'León ruge contra el cáncer'.

La prueba está organizada por el Ayuntamiento de León, el Club Sprint Atletismo León y la Federación de Atletismo de Castilla y León, con el patrocinio principal de Bernesga Motor, Caja Rural, Coca-Cola y El Corte Inglés, además de numerosas entidades colaboradoras.