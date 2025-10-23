El médico del Hospital de El Bierzo Óscar Miranda, nuevo presidente de la Asociación Castellano y Leonesa de Urología

El jefe del Servicio de Urología de la Gasbi, Óscar Miranda, recientemente nombrado presidente de la Asociación Castellano y Leonesa de Urología. - GASBI

LEÓN 23 Oct. (EUROPA PRESS)

El jefe de Urología de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de El Bierzo (Gasbi), Óscar Miranda, ha sido nombrado presidente de la Asociación Castellano y Leonesa de Urología (ACLU) tras la Asamblea General celebrada el pasado viernes 17 de octubre en Segovia.

En dicha asamblea también se nombró vicepresidente a Mario Martín, jefe del servicio en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila y secretario al médico del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) Miguel García.

Completan la Junta directiva Ángel Gallego como tesorero y Francisco Campanario, Alberto Rivero y Bárbara Padilla como tesoreros, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Gerencia de Asistencia Sanitaria de El Bierzo.

Además de ser el jefe del Servicio de Urología en el Hospital El Bierzo, Miranda es el coordinador de la cirugía robótica en la Gasbi. Este reconocimiento posiciona al área sanitaria berciana como un "polo de atracción" para todos los urólogos de Castilla y León.

Su nombramiento refleja su trayectoria, liderazgo y compromiso con la excelencia en la atención urológica de los pacientes, así como en el avance de la especialidad en toda la Comunidad.

Los especialistas de la Gasbi han felicitado al nuevo presidente de ACLU en esta nueva etapa a través de las redes sociales, donde han publicado: "Seguimos creciendo juntos, al servicio de nuestros pacientes".