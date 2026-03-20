Las medidas de ahorro de agua en Salamanca han reducido el consumo en 13.754 millones de litros en cinco años

SALAMANCA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las políticas de ahorro de agua implementadas por el Ayuntamiento de Salamanca han permitido reducir el consumo en 13.754 millones de litros durante los últimos cinco años, una cantidad con la que se podría abastecer a la ciudad durante nueve meses o llenar más de 5.500 piscinas olímpicas.

Así lo han explicado la concejala de Medio Ambiente, María José Coca, y el gerente del Servicio Municipal de Aguas de Salamanca, Enrique Fernández Mut, durante la presentación de innovaciones tecnológicas en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP).

Entre las principales medidas en el ahorro de agua han destacado el sistema de telegestión de riego, que permite una reducción de hasta el 40 por ciento. Asimismo, han recordado que el Ayuntamiento ha construido una captación para economizar el consumo de agua en el parque de los Huertos Urbanos y zonas verdes junto a la ribera del Tormes y una planta fotovoltaica con sistema de baterías de almacenamiento para autoconsumo eléctrico.

A esto han añadido que el Ayuntamiento de Salamanca favorece la plantación de especies autóctonas de bajo consumo hídrico en las zonas verdes municipales, más de medio millar en la actualidad, que suman más de 2,75 millones de metros cuadrados de superficie. Todas estas medidas han permitido reducir el consumo de agua en las zonas verdes en 334 metros cúbicos por hectárea entre los años 2020 y 2025, cantidad que se traduce en un ahorro total de 91,7 millones de litros (91.702 metros cúbicos).

Por su parte, han explicado que con el sistema de Gestión Activa de Presiones (GAP) se logró un ahorro neto de 13.662 millones de litros que equivale al consumo de agua de la ciudad de Salamanca durante nueve meses. Los representantes municipales han asegurado que estas cifras continuarán en aumento con la renovación de dos kilómetros de tuberías de abastecimiento de agua ya comprometidos para este año en quince.

Con estos proyectos a ejecutar en 2026, la renovación de tuberías ya comprometida durante el actual mandato supera los 18,2 kilómetros de longitud en 91 calles con una inversión de 5,6 millones de euros.

También han recordado que, además del GAP, el Servicio Municipal de Aguas está llevando a cabo "numerosas actuaciones" para acometer la modernización del abastecimiento y la depuración de modo que todos los contadores permitirán la lectura remota dentro de la política de concienciación y fomento entre los consumidores del uso del agua del grifo.

Los responsables municipales han incidido en que esta gestión "más transparente, eficiente y sostenible" supone una serie de ventajas para los usuarios, como la posibilidad de detección de fugas interiores, la detección de consumos si la casa está deshabitada y la detección de no consumos en viviendas habitadas por personas mayores, junto a alertas automáticas que puede fijar el usuario sobre sus consumos anómalos.