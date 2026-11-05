Medio centenar de profesores se forma en Soria en Educación Responsable. - EUROPA PRESS

SORIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de profesores de 15 centros de Castilla y León participa este jueves en Soria en una jornada sobre Educación Responsable auspiciada por la Fundación Botín y que ha servido para dar a conocer la nueva sede del organizador del evento, el Centro Superior de Formación del Profesorado.

Esta nueva sede es una de las cúpulas de la energía del Parque Empresarial del Medio Ambiente, el PEMA de Garray, que acoge desde el pasado mes de septiembre este Centro Superior. A la inauguración de la jornada ha asistido el director general de Innovación y Formación del Profesorado, Luis Domingo González, junto a la directora del Centro, María del Carmen Esteras.

Estos 15 centros de la comunidad se incorporan a los 1.200 de toda España que forman parte de este programa de Educación Responsable de la Fundación Botín, que pretende formar a los profesores en aspectos de salud mental y otro tipo de habilidades emocionales.

En este sentido, Luis Domingo González ha recordado la importancia de que los docentes sean capaces de transmitir a su alumnado no solo los conocimientos académicos propios de su materia, sino también otros aspectos como pensamiento crítico y capacidad de toma de decisiones ante la masificación actual de las diferentes tecnologías y de las redes sociales.