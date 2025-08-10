Medios aéreos y terrestres trabajan para sofocar un incendio de gravedad 1 en Resoba (Palencia) - JCYL

PALENCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de una decena de medios aéreos y terrestres trabajan para sofocar un incendio forestal de Índice de Gravedad Potencia (IGR) 1 en la localidad de Resoba, al norte del municipio palentino de Cervera de Pisuerga, según datos de la plataforma Inforcyl.

Este incendio se ha activado a las 11.37 horas de este domingo, 10 de agosto, y se ha elevado a IGR 1 a las 14.54 horas, al preverse impacto relevante en patrimonio natural o socioeconomía de la zona, según ha indicado la Junta.

Técnicos, agentes medioambientales, celadores, cuadrillas terrestres, ELIF, BRIF y un medio aéreo participan en las tareas de extinción de este fuego cuyo origen y superficie afectada se investiga.