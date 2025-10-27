El Mejor guion de Cannes llega de la mano de los hermanos Dardenne con 'Recién Nacidas' a la Seminci

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) acoge este martes el estreno en España de 'Recién nacidas', galardonada con el Premio a Mejor Guion en el Festival de Cannes, dirigida por los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, que regresan a la Sección Oficial del certamen vallisoletano.

La jornada también contará con la proyección de 'Sorry, Baby', de Eva Victor, 'Forastera', de Lucía Aleñar Iglesias, y la ópera prima 'Ciudad sin sueño', de Guillermo Galoe.

Los hermanos Dardenne regresan a Valladolid para el estreno nacional de su obra más reciente, 'Recién nacidas', un drama coral sobre la maternidad adolescente ambientado en un centro de acogida en Lieja.

Los dobles ganadores de la Palma de Oro y viejos conocidos de Seminci --Espiga de Oro en 1996 por 'La promesa'--, estarán presentes durante esta jornada para este estreno ante los semanistas.

El filme cuenta la historia de Jessica, Perla, Ariane, Julie y Naïma y su enfrentamiento ante la maternidad desde distintas realidades: la precariedad, la falta de apoyo o el maltrato en sus entornos familiares. Mostrando las cinco historias en paralelo, los cineastas belgas vuelven a situar la cámara a ras de humanidad para ofrecer un relato íntimo y social sobre la Europa contemporánea.

SORRY, BABY

La actriz y guionista Eva Victor debuta en la dirección con 'Sorry, Baby', un retrato sobre los traumas del pasado y las heridas invisibles. Agnes, una joven profesora universitaria, vive una existencia tranquila hasta que la visita de su mejor amiga reabre un episodio doloroso de su juventud.

En esta ópera prima, la directora ofrece una mirada fresca sobre los abusos sexuales y sus consecuencias. Tras su paso por Sundance y la Quincena de Realizadores de Cannes, el Teatro Calderón estrenará en España la cinta consolidada como una de las sensaciones del cine independiente norteamericano del año.

Además, la cineasta de 'Silent Friend', Ildikó Enyedi llegará a Valladolid para conversar sobre su obra, un filme sobre la conexión efímera entre tres personas cuyos caminos acabarán inevitablemente entrelazados a través del tiempo, y que opta a la Espiga Verde después de su proyección en la Sección Oficial de la Seminci.

'FORASTERA'

Por otro lado, la sección Punto de Encuentro proyectará 'Forastera' en los cines Broadway, donde Lucía Aleñar Iglesias desarrolla el universo de su premiado cortometraje homónimo para construir una historia sobre el duelo y el autodescubrimiento.

Durante las vacaciones de verano, Cata afronta la muerte de su abuela mientras intenta mantener viva su presencia a través de sus vestidos, recetas y recuerdos.

Ganadora del Premio Fipresci en el Festival de Toronto, la película --protagonizada por Zoe Stein y Lluís Homar-- convierte el paisaje mallorquín en un refugio emocional donde la ausencia y el amor se entrelazan.

CIUDAD SIN SUEÑO

Asimismo, estrenada en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, donde se alzó con el premio al mejor guion, 'Ciudad sin sueño' cuenta la historia de Toni, un adolescente gitano que vive con su familia en La Cañada Real. Cuando sus padres aceptan un piso de protección oficial, el joven deberá decidir entre adaptarse a un nuevo entorno o aferrarse a su mundo de siempre.

Inspirada en un poema de Federico García Lorca, la cinta de Gillermo Galoe combina realismo y ensoñación para narrar el tránsito hacia la madurez con una mirada esperanzadora.

OTRAS ACTIVIDADES

La jornada de este martes incluirá además la mesa redonda 'Encuentros de mujeres cineastas - Mesa de cine militante', que reunirá a Amparo Climent, Judith Colell, Inés Aparicio y Candelas Sotos en la Facultad de Derecho. La entrada será libre hasta completar aforo.