La mejor médica de familia del mundo lamenta que la Atención Primaria esté "maltratada" en España

Publicado 10/01/2019 14:35:38 CET

SALAMANCA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La doctora Verónica Casado Vicente, premio a la mejor médica de familia del mundo por la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA World), ha señalado que la Atención Primaria en España es "excelente" pero ha lamentado que esté siendo "maltratada".

En su visita a la Universidad de Salamanca (USAL), antes de impartir la conferencia 'La Medicina de familia y sus ámbitos de actuación', Casado Vicente ha criticado que esta especialidad tenga "muy poca financiación" y que se hayan "reducido los recursos humanos".

Esta situación puede hacer que "se caiga todo el edificio" de la sanidad y ha abogado por abordar "problemas" de manera inmediata para que no haya "una caída libre" del sistema, para lo que ha pedido, como principales medidas, más financiación, más plantilla y más capacidad de autogestión.

Asimismo, en relación con las plazas MIR, ha recordado que los expertos ya señalaban en 2009 esta problemática por falta de "planificación". Sobre ello, ha defendido que la fórmula sea "reestructurada", ya que se han de tener en cuenta factores como la dispersión o el envejecimiento de comunidades como Castilla y León.

"No ha habido planificación, a mi no me vale que ahora me digan: es que no hay médicos. Esto tiene nombres y apellidos, se tenía que haber resuelto hace tiempo", ha subrayado en un encuentro con los medios donde también ha puesto de relieve la falta de "fidelización" con los profesionales, a los que se les ofrecen contratos por "seis horas y un día aquí y un día allá".