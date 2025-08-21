Mejoras en los incendios de CyL por la meteorología, 25 fuegos, de ellos ocho de IGR 2 y seis de nivel 1

VALLADOLID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fin de la ola de calor se ha convertido en un aliado de vital importancia en la lucha en Castilla y León contra la proliferación de incendios que la asolan desde hace semanas, y ello a pesar de que en la jornada de este miércoles la lista contabiliza hasta un total de 25, dos menos que en la noche de este miércoles, de ellos ocho con un Índice de Gravedad (IGR) 2, otros seis de nivel 1 y el resto activos en grado 0.

En el nivel más grave figuran los incendios de Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de la Cabrera, Barniedo de la Reina--está pasando a la vertiente palentina y el martes obligó a evacuar Cardaño de Arriba--Gestoso e Igüeña, último en sumarse a la lista y que ha obligado a desalojar a más de 100 personas, todos ellos en la provincia de León, así como los de Porto (Zamora), que obligó el martes a evacuar Ribadelago Nuevo, Ribadelago Viejo y Moncabril, con un centenar de afectados, y Cardaño de Arriba (Palencia).

No obstante se encuentran en IGR 1 los de Yeres--fue el que afectó al paraje natural de Las Médulas, que ha bajado del nivel 2-- Paradiña, Castrocalbón y Canalejas, todos ellos dentro de la provincia leonesa, y otros fuegos en Molezuelas de la Carballeda, en Zamora, y el que continúa en la localidad salmantina de Candelario.

En este caso ha descendido a nivel 0 el registrado en Castromil (Zamora) y que este miércoles aún estaba en IGR 1.

El incendio que más se ha complicado en las últimas horas ha sido el de Igüeña (León) que alcanzó a las 19.13 horas de ayer el IGR 2 y obligó a trasladar a un centenar de vecinos como medida preventiva. Se trata de los vecinso del propio municipio y los de Colinas del Campo de Martín Moro (León).

El dato positivo lo aporta el fuego de Gestoso-Oencia (León) que, aunque en nivel 2, se mantiene estabilizado después de una noche "tranquila", sin avance de las llamas y centrada en labores de vigilancia y eliminación de puntos calientes, según ha confirmado este jueves el director técnico del operativo en la zona, Ángel Sánchez.