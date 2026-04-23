Mendoza y Ónega lideran las ventas en el Día del Libro en Valladolid. - ALVAREZ ILLERA

VALLADOLID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plaza de España de Valladolid ha vivido este jueves una de las jornadas literarias más concurridas de los últimos años con motivo del Día del Libro, en el que veinte librerías de la ciudad han instalado sus puestos al aire libre de 10.00 a 21.00 horas y la respuesta ciudadana ha superado las expectativas, con un flujo constante de visitantes y especialmente concurrida a última hora de la mañana.

Uno de los rasgos más destacados de esta edición ha sido la masiva presencia de familias con niños y de público joven. Las actividades teatralizadas protagonizadas por Cristóbal Colón y el cartógrafo Juan de la Cosa--con sesiones de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas--han congregado a numeroso público familiar, según destacan fuentes municipales.

La apuesta por acercar la historia y la literatura a los más pequeños de forma lúdica en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Educación y Cultura, se ha revelado, una vez más, como un gran atractivo de la programación.

En cuanto a las ventas en esta edición no hay un único libro que destaque claramente sobre los demás, si bien las librerías han apuntado que La intriga del funeral inconveniente, de Eduardo Mendoza, y Llevará tu nombre, de Sonsoles Ónega, han sido los títulos más demandados de la jornada entre el público adulto.

A ellos se suman La educación del Monstruo, de Elvira Mínguez, y El juicio, de Luis Zueco, que también han registrado una demanda muy notable entre los visitantes de los puestos.

El día ha confirmado asimismo la extraordinaria salud de títulos con más recorrido en el mercado. Jotadé, de Santiago Díaz, sigue siendo uno de los más pedidos en las librerías vallisoletanas, al igual que Comerás flores, de Lucía Solla Sobral, que mantiene una demanda muy constante entre los lectores.

En el apartado internacional, La casa de Leyla, del turco Zülfu Livaneli, y Proyecto Hail Mary, del estadounidense Andy Weir, han acaparado el interés de quienes buscan una narrativa con proyección más allá de nuestras fronteras.

En el segmento infantil y juvenil, el álbum ilustrado ha sido el gran protagonista, con una demanda transversal que ha abarcado todas las edades. Entre el público más joven, las tendencias ligadas al K-Pop y colecciones de éxito como Cazamisterios y El pequeño Sherlock han monopolizado las mesas de novedades, reflejando una cantera lectora diversa y activa que augura un futuro muy sólido para el libro.