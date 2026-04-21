Al menos cuatro heridos en una colisión múltiple en Villadangos del Páramo (León)

Archivo - Patrulla de Tráfico de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL LEÓN. - Archivo

LEÓN, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas tras una colisión por alcance en la que se han visto implicados tres turismos en el kilómetro 10 de la AP-71, dentro del término municipal de Villadangos del Páramo (León).

Según informa el 1-1-2 a Europa Press, los hechos se han producido a las 12.17 horas en la citada vía sentido León. Hasta allí se ha desplazado la Guardia Civil y Emergencias Sanitarias - Sacyl.

De momento se desconoce la filiación de los heridos y su alcance.