Al menos cuatro heridos en una colisión múltiple en Villadangos del Páramo (León)

Archivo - Patrulla de Tráfico de la Guardia Civil.
Archivo - Patrulla de Tráfico de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL LEÓN. - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 21 abril 2026 13:01
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   LEÓN, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Cuatro personas han resultado heridas tras una colisión por alcance en la que se han visto implicados tres turismos en el kilómetro 10 de la AP-71, dentro del término municipal de Villadangos del Páramo (León).

   Según informa el 1-1-2 a Europa Press, los hechos se han producido a las 12.17 horas en la citada vía sentido León. Hasta allí se ha desplazado la Guardia Civil y Emergencias Sanitarias - Sacyl.

   De momento se desconoce la filiación de los heridos y su alcance.

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