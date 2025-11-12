Mensajes de una prueba del sistema ES-Alert en la provincia de Álava podrían llegar mañana a zonas limítrofes de Burgos

Esta simulación llegará directamente a todos los terminales que se encuentren conectados a las antenas de la zona de aviso - IREKIA

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 112 de Castilla y León ha avisado de que el Gobierno del País Vasco de la realización de una prueba del sistema ES-Alert en la provincia de Álava este jueves, 13 de noviembre, y algunos mensajes podrían llegar a zonas de Burgos.

Según la información facilitada por el 112 de Castilla y León, la prueba se realizará a las 12.00 horas y cabe la posibilidad que ese mensaje se reciba también en alguna zona limítrofe de la provincia de Burgos.

Ante la recepción del mensaje no es necesario llamar al 1-1-2, dado que no es una situación real, han señalado las mismas fuentes.