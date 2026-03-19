El Mercado de los Huertos de Segovia licitará tres puestos y podría estar en pleno funcionamiento antes del verano

El concejal portavoz, José Luis Horcajo (dcha) con el alcalde de Segovia - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno local ha dado luz verde a la segunda licitación pública de los tres puestos que permanecen desiertos en el Mercado de los Huertos y que no fueron ocupados en la primera licitación, hace unas semanas.

Se trata de los de frutería, carnicería y pescadería, que si reciben ofertas en esta segunda licitación, puden llevar a que el Mercado esté en pleno funcionamiento antes del verano.

Según ha recordado el portavoz del equipo de gobierno, José Luis Horcajo, los interesados en ocupar estos espacios comerciales del Casco Viejo, reacondicionados dentro del proyecto de mejora del Mercado de los Huertos, dispondrán de un plazo de 30 días desde la publicación del anuncio en la plataforma de contratación del sector público, prevista para estos días.

El también concejal de Hacienda ha recordado que los cuatro puestos ya adjudicados anteriormente --panadería y pastelería; cafetería; ultramarinos, vinos y bebidas, y embutidos, productos y platos preparados-- fueron concedidos a los concesionarios del Mercado Escuela San Cristóbal y a la ONG Cesal.

Con esta nueva licitación, el mercado podría estar en pleno funcionamiento en un plazo de dos o tres meses, aunque Horcajo ha apuntado que "el plazo podría extenderse algo más" y ha incidido en que los adjudicatarios deberán "constituir preferentemente una sociedad para organizarse y defender sus intereses de forma conjunta", y que desde el momento en que firmen el contrato "tendrán a disposición su espacio para comenzar a trabajar".

La Junta de Gobierno también ha aprobado la contratación del servicio de redacción de varias modificaciones de planeamiento urbanístico y de instrumentos de gestión urbanística en el municipio, por un valor estimado de 98.581,41 euros y un plazo de ejecución de 19 meses.

El contrato se divide en tres lotes: el primero, de 11.795,15 euros, se refiere a la modificación del plan general en el sector NCG10S, situado en la parte trasera de Alfonso VI, junto al tanatorio; el segundo afecta al sector NCG9S, el acuartelamiento de Los Leones de Castilla, en una actuación simplificada de reparcelación y urbanización; y el tercero, de 52.672 euros, recoge la participación técnica municipal en el desarrollo del sector UZDR16H, en el entorno de Prado del Hoyo, con el que el Ayuntamiento mantiene compromisos con los propietarios.

En materia de infraestructuras, se ha tomado conocimiento de un decreto para ejecutar una obra de urgencia en la calle San Agustín y en el entorno de Doctor Laguna, motivada por el mal estado del firme y de varios pozos de saneamiento que presentan riesgo de hundimiento.

Horcajo ha explicado que se trata de una intervención provisional, necesaria mientras duran las obras del Teatro Cervantes, cuya finalización es condición previa para acometer la reforma integral de la zona.

Ha destacado el concejal que esta calle es un eje de entrada al casco histórico con un tráfico intenso y con paso frecuente de vehículos pesados, lo que hace especialmente urgente la actuación. La reforma integral, que incluirá la sustitución de las redes de saneamiento y de aguas pluviales, tiene ya un proyecto previo que el Ayuntamiento está actualizando a los precios vigentes hoy día.

En otros asuntos aprobados esta mañana, la Junta ha dado el visto bueno a las certificaciones finales de varias actuaciones del proyecto 'Espacios de Oportunidad', financiado con fondos europeos a través de la Fundación Biodiversidad.

Entre ellas, la mejora de alcorques y microespacios verdes en el barrio de La Albuera, por 92.897,77 euros; la recuperación ambiental de espacios libres junto a la avenida Vicente Aleixandre, por 242,09 euros; y el acondicionamiento de espacios de biodiversidad entre el cementerio y el camino de la presa, que también ha generado un nuevo camino de conexión entre los barrios de La Albuera y San Lorenzo, por 57.040,19 euros.

Asimismo, se han aprobado las liquidaciones del consorcio provincial medioambiental relativas a residuos sólidos urbanos de noviembre y diciembre de 2025, por importes de 349.248,27 euros y 33.849,55 euros respectivamente, y las correspondientes a la fracción orgánica recogida de forma separada, por 1.099,20 euros.

En relación con este último punto, José Luis Horcajo ha animado a los vecinos a hacer un uso correcto del contenedor marrón, ya que los niveles de materia orgánica recogida se han quedado en el 73 por ciento en los últimos meses, por debajo del 80 por ciento que marca la normativa para poder realizar el compostaje.