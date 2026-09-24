El Mercado de Tordesillas (Valladolid) celebra su 33 edición con artesanía y alimentación los días 3 y 4 de octubre

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Mercado de Tordesillas (Valladolid) celebrará su 33 edición los días 3 y 4 de octubre con una programación que volverá a "llenar las calles" de la localidad de paradas de artesanía y alimentación, teatro itinerante, mojigangas, juegos populares, talleres participativos o danza para invitar a los visitantes a viajar a la época medieval.

Allí, artesanos procedentes de 13 comunidades autónomas y de Portugal mostrarán su trabajo en un espacio que ocupará 10.000 metros cuadrados del conjunto histórico tordesillano, según señalan desde la organización.

La inauguración de la cita comenzará el próximo sábado, 3 de octubre, a las 12.30 horas con una mojiganga medieval formada por comediantes, músicos y otros participantes del CEIP Pedro I, el Colegio Divina Providencia y la Asociación El Palenque Medieval.

El desfile, que partirá de la Plaza Pepe Zorita, culminará en la Plaza Mayor, donde tendrá lugar sobre las 12.45 horas el pregón a cargo de la presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Ángela de Miguel Sanz.

La programación de la 33 edición arrancará tanto el sábado 3 como el domingo 4 de octubre a partir de las 11 horas, momento de apertura del mercado, que contará con más de 30 productos diferentes en las paradas que lo componen.

A lo largo de las dos jornadas, espectáculos de circo, humor, teatro, títeres, danza e itinerantes convivirán con juegos populares, lecturas de tarot, caricaturas, pintacaras y una biblioteca ambulante a cargo de la Asociación Cultural 'Cuentos de Maleta', que en su Yurta Nomad, situada en el nuevo espacio de Plaza Exuperio Alonso, ofrecerá cuenta cuentos familiares y visitas continuas.

Los visitantes, que cada año pueden implicarse de forma activa en las distintas actividades programadas, se encontrarán en el mercado con distintos personajes fantásticos, como el bufón real de la corte, el buhonero o el leproso, entre otros, que estarán acompañados por la banda de gaitas Celticue, bailes medievales, romances y pasacalles.

El plato fuerte será la presencia de la Reina Juana I de Castilla, que recorrerá las calles de Tordesillas desde el Museo San Antolín hasta la Plaza Mayor.

Asimismo, se impartirán talleros en las dos jornadas de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas. La Plaza de la Iglesia, donde también habrá atracciones medievales y una jaima tetería, acogerá el 'Taller del Cestero' (participativo), a cargo de Mercedes Criado, y también estará abierto a la participación de los visitantes el 'Taller del Barro Juán Laguna' en la Plaza Exuperio Alonso, que contará con el 'Taller de la Madera Lobe' (demostrativo). Además, en la Plaza Mayor se celebrará el 'Taller de Vidrio' y desde Portugal llega el 'Taller demostrativo de coronas de flores'.

Por otra parte, la programación también se extenderá los dos días a las 12.30 horas a la Iglesia de Santa María, donde tendrá lugar una audición didáctica de órgano, organizada por la Asociación 'El Realejo', con el organista Carlos Rodríguez Lajo.

La clausura del sábado llegará a las 22.00 horas en la Plaza Mayor con el espectáculo de fuego 'La Transmisión de la llama', seguido por el conjuro de la Queimada. Finalmente, la edición de 2026 llegará a su fin con 'Guardianes del Fuego', nuevamente en la Plaza Mayor de la localidad a las 21.00 horas.

LA ORGANIZACIÓN

El Mercado de Tordesillas está organizado por el Centro de Iniciativas Turísticas de Tordesillas (CIT) y la Asociación de Empresarios y Profesionales de Tordesillas.

De esta forma, cuenta con el patrocinio y respaldo institucional de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento de Tordesillas y la Federación de Centros de Iniciativas Turísticas de Castilla y León.

Además, colaboran la Hostelería de Tordesillas, el Colegio Divina Providencia, el CEIP Pedro I y la Asociación El Palenque Medieval-Nadara.