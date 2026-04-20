Mercadona supera los 2.700 millones en compras a 590 proveedores de Castilla y León en 2025

Compras a proveedores - MERCADONA

VALLADOLID 20 Abr. (EUROPA RESS) -

Mercadona ha realizado compras por valor de 2.705 millones de euros a sus más de 590 proveedores de Castilla y León durante el ejercicio 2025, con lo que ha "reforzado" su modelo de relación con el sector agroalimentario de la Comunidad, "basado en la confianza y la estabilidad a largo plazo".

La inversión de la empresa en Castilla y León ha superado los 28 millones de euros el pasado año, de los que 26 millones de euros han sido destinados a la mejora de la red de tiendas y la implantación de la sección 'Listo para Comer', mientras que dos millones de euros se han invertido en mejoras en el bloque logístico de Villadangos del Páramo, en León.

Entre las adquisiciones de producto destacan las 71.000 toneladas de patatas compradas a agricultores locales, lo que supone un incremento del 29 por ciento respecto al año anterior. Asimismo, la firma ha adquirido 10.000 toneladas de cebollas, 13.000 toneladas de manzanas, 16.300 toneladas de azúcar y 3.900 toneladas de fresas de origen castellano y leonés.

A cierre de 2025, la compañía contaba con una red de 63 supermercados en la Comunidad, de los cuales 58 responden ya al modelo de tienda eficiente. Durante este periodo, Mercadona ha abierto tres nuevos centros en las provincias de Valladolid y León.

En cuanto al empleo, la plantilla en la Comunidad ha superado las 4.500 personas con puestos de carácter estable, además la empresa ha "mantenido medidas para consolidar el poder adquisitivo de sus trabajadores mediante el incremento del IPC y la política de retribución variable por objetivos".

Dentro de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario, la cadena ha donado 730 toneladas de alimentos a 50 entidades sociales de Castilla y León con las que colabora diariamente. Estas entregas equivalen a más de 12.160 carros de la compra para personas en situación de vulnerabilidad.