La Mesa admite llevar al pleno la Ley de Concordia con el apoyo de los grupos salvo PP que pide informe del Consultivo

VALLADOLID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha decidido incluir en el orden del día del próximo pleno la toma en consideración de la proposición de ley de Concordia, con el apoyo de todos los grupos salvo el Popular, que registró esta propuesta normativa en abril de forma conjunta con el Grupo Vox --su entonces socio de Gobierno-- pero que hoy ha querido retirar en el turno de ruegos y preguntas tras pedir primero un informe previo del Consejo Consultivo que considera "fundamental" para poder respaldar esta norma.

Según han explicado todos los portavoces de la oposición en sus respectivas ruedas de prensa tras la Junta de Portavoces para fijar el orden del día del pleno, el Grupo Popular ha optado primero por una "trampilla legal" y por una "estrategia jurídica que ha fracasado", consistente en pedir un informe previo del Consejo Consultivo.

Y han recordado que este informe del Consultivo ya fue rechazado en mayo cuando lo solicitó el Grupo Socialista, como ha corroborado el portavoz de los 'populares', Ricardo Gavilanes, que ha asegurado que ellos también fueron partidarios entonces de solicitar el informe del Consultivo porque "es fundamental" y que fue Vox el que se opuso.

Ricardo Gavilanes ha ironizado sobre "la pinza clara entre el sanchismo y Vox" que ha permitido llevar la tramitación de la proposición de Ley de Concordia al pleno del día 25 y ha anunciado que su Grupo votará en contra de la toma en consideración con el argumento de que el informe del Consultivo "es fundamental".

"Sin el informe de Consultivo nosotros no podemos aprobar la ley", ha zanjado Gavilanes que, a preguntas de los periodistas sobre si contemplan recurrir el orden del día acordado hoy por la Mesa de las Cortes que preside Vox, ha confirmado que lo valorarán.

Por su parte, los portavoces de los grupos Socialista, Luis Tudanca; Vox, Juan García-Gallardo, y Mixto, Pablo Fernández, además del procurador por Valladolid Francisco Igea han coincidido en criticar el "esperpento" y el "ridículo" del Grupo Popular por sus reticencias ahora a llevar al pleno la tramitación de la proposición de ley de Concordia y todos se han mostrado a favor de incluir el asunto en el orden del día para que cada uno se pronuncie sobre este asunto pero en el debate parlamentario.

"Queremos que todo el mundo se retrate", ha sentenciado Luis Tudanca que ha recordado que, a diferencia de otros partidos, el socialista "nunca jamás" se han opuesto a la toma en consideración de una proposición de ley de ningún grupo. Dicho esto, ha aclarado también que su grupo va a ir al pleno del miércoles a oponerse con toda su convicción al texto que registraron PP y Vox en abril, como también hará Pablo Fernández que ha tachado la iniciativa de "infame y vomitiva".

"Otra cosa es que se tome en consideración, que se debata", ha aclarado respecto a su postura favorable a incluir la PL en el orden del día del pleno para su tramitación y ha confesado: "Yo quiero poder decir en la tribuna parlamentaria que me cago en esta proposición de Concordia y que me da auténtico asco".

Por otro lado, Tudanca ha coincidido con García-Gallardo en sus advertencias al Grupo Parlamentario Popular, en general, y al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en particular, de que "no puede soplar y sorber a la vez".

"No pueden escurrir el bulto ahora, no pueden cambiarse de careta como si no sucediera nada, porque han hecho mucho daño durante estos últimos dos años", ha lamentado el dirigente socialista que ha recordado que en la reunión del pasado lunes con Fernández Mañueco le pidió que retirase la proposición de ley de Concordia, algo que no hizo cuando hoy "pretendía dejarla en el cajón", ha reprochado.

VOX: "EL PP SE HA METIDO EN UN LÍO GORDO CON ESTO"

"El Partido Popular se ha metido en un lío gordo con esto", ha zanjado por su parte García-Gallardo que ha pedido que se respeten los acuerdos de la Mesa que, en este caso, refleja la voluntad de todos los grupos parlamentarios, excepto el Popular. "Si el Partido Popular no le gusta la ley que registraron ellos mismos en abril, pues que la voten en contra y que expliquen por qué, porque será algo que generará mucho interés a sus propios votantes, a los nuestros y a la Comunidad en su conjunto", ha pedido a sus exsocios de Gobierno.

García-Gallardo ha vuelto a acusar a Fernández Mañueco de haber faltado "de una manera muy grave a su palabra" y ha recordado que la Concordia no es "una ley cualquiera" ya que fue uno de los puntos nucleares del acuerdo de Gobierno. "Ha sido una ley que ha dado lugar a innumerables reuniones entre el Partido Popular y Vox (...) es una ley meditada, una ley negociada coma a coma, palabra a palabra", ha concluido con un nuevo llamamiento al PP a que se defina, si bien cree que los de Fernández Mañueco tienen ahora cara de "PSOE azul" porque quieren ser "un partido progre más".

Finalmente, Francisco Igea ha tachado de "desvergüenza" pretender retirar la proposición de ley de Concordia que el anterior portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, defendió "a capa y espada" y ha cargado especialmente contra Fernández Mañueco sobre el que ha afirmado que debería de desaparecer de la política".

"No he visto una maniobra como la que ha intentado hoy el portavoz del Grupo Popular en la Junta de Portavoces", ha aseverado Igea que ha pedido la dimisión inmediata "del autor de esta farsa, que no es otro que el presidente Mañueco".