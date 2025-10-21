La Mesa de las Cortes inadmite la tramitación del PGC en base al informe jurídico porque el techo no está aprobado

Vox y PSOE votan a favor de la inadmisión de las cuentas, frente al PP que acusa a Pollán de uso partidista y político de las Cortes

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha inadmitido este martes la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para el año 2026 registrado por la Junta el pasado 15 de octubre en base al informe de los Servicios Jurídicos que pidieron los grupos en la oposición el pasado jueves por haberse registrado sin la aprobación previa del techo de gasto no financiero, que se votará mañana en el Pleno.

La inadmisión de la tramitación del proyecto de presupuestos ha salido adelante con los votos a favor de los dos miembros de Vox en la Mesa y de la representante del PSOE mientras que los dos representantes del PP han votado en contra de esa inadmisión de la tramitación del presupuesto que defienden en su caso.

El vicepresidente primero de la Mesa, Francisco Vázquez, ha acusado al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de haber hecho un uso partidista del Parlamento al haber convocado esta Mesa de las Cortes en martes, un día antes de la aprobación del citado techo de gasto, y no el jueves, como suele ser habitual.

"El informe jurídico no es palabra de Dios", ha aseverado Vázquez que ha asegurado que el PP maneja otros informes que corroboran la tramitación en forma del proyecto de Presupuestos de la Comunidad, a diferencia de la tesis de la Letrada Mayor.