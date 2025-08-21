La 'Mesa del Lechazo de CyL' recibe 12.000 euros para mejorar el funcionamiento y transparencia del sector

VALLADOLID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta concederá una subvención directa a la 'Mesa del lechazo de Castilla y León' que, valorada en 12.000 euros, tiene como objeto final contribuir a la mejora del funcionamiento y transparencia del sector del ovino en la Comunidad.

Más en concreto, el destino de esta ayuda será el de financiar los gastos generados por las actividades realizadas por esta entidad asociativa para impulsar una mayor profesionalización de su funcionamiento como elemento de referencia para los ganaderos de ovino castellano y leoneses.

Asimismo, la ayuda contribuirá a un mejor desempeño en sus funciones de seguimiento y suministro de datos, con los que imprimir una mayor transparencia y objetividad en la formación de precios del lechazo y en la información sobre los mismos, y reforzar a los ganaderos en su posición negociadora en la comercialización en origen.