La Mesa de la Madera pide incentivar la unión de los pequeños propietarios

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León, Roberto Bravo, ha abogado este lunes por establecer mecanismos para incentivar la unión de los pequeños propietarios forestales --más de 700.000 micro propietarios forestales-- para ayudarles a gestionar sus parcelas y a mantenerlas sanas y limpias como medida para prevenir los incendios ya que muchas de las pequeñas parcelas están en estos momentos en "estado de abandono".

"Tenemos que dar la vuelta a eso", ha pedido Roberto Bravo que ha defendido que cuando un monte está vivo y está en uso "la preparación que tiene con respecto a los incendios es mucho mayor". Por este motivo, ha llamado a facilitar y a incentivar la puesta en valor de las pequeñas parcelas forestales para que se mantengan limpias y sanas "y mucho más fuertes con respecto a los incendios".

El presidente de la Mesa la Madera de Castilla y León ha reconocido que en estos momentos hay un "absoluto desarraigo" en algunas zonas del medio rural en las que el que tiene un pequeño pinar, "tiene más un problema que una ventaja". "Todos los pequeños propietarios forestales de Castilla y León tenemos esa sensación de que tenemos más un problema que un beneficio", ha insistido Bravo que ha llamado a revertir este hecho "absolutamente" a través de "alternativas de gestión conjunta" que permitan unir superficies para que den una rentabilidad y eficacia.

"Si el pequeño propietario deja de tener un problema y empieza a tener un pequeño retorno, aunque sea pequeño, de alguna forma evidentemente se da la vuelta a la situación", ha aseverado Bravo que ha aprovechado la ocasión para recordar que Castilla y León aprobó una Ley Agraria que excluyó en su día la parte forestal cuando se trata, ha reivindicado, de "una parte muy importante del entorno rural".

"Nadie entiende el mundo rural disgregado por una parte la agricultura y la ganadería y por otra parte lo forestal porque muchos de los pequeños agricultores y ganaderos son a su vez forestales", ha explicado --las Cortes tramitan en estos momentos una PPL del PSOE para incluir al sector forestal en la Ley Agraria--.

SORIA COMO MODELO DE GESTIÓN

Este es uno de los mensajes que ha trasladado Bravo en la reunión de la Mesa Intersectorial de la Madera presidida por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha compartido la necesidad de tomar medidas para favorecer el asociacionismo forestal con el ejemplo de la gestión en Soria, "un territorio de mucho monte, con mucho asociacionismo forestal, donde no hay incendios forestales y donde se aprovecha el monte".

"Estamos trabajando desde hace tiempo para tratar de llevarlo --el modelo Soria-- a la parte Oeste de la Comunidad, que es donde se producen los mayores incendios forestales", ha explicado el consejero que ha insistido en la necesidad de apoyar a los propietarios particulares en su asociación y en su unión "para favorecer la gestión y que sea de interés económico".

El consejero de Medio Ambiente ha recordado al respecto que algo más de la mitad de los 5,1 millones de hectáreas forestales que hay en Castilla y León son de particulares con el "minifundismo" como principal característica.

Por otro lado, Suárez-Quiñones ha destacado la importancia de la reunión de la Mesa de la Madera de Castilla y León, en encuentro "obligado" y "comprometido" por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "para tomar las decisiones más adecuadas sobre lo que ha pasado" --los incendios del verano-- que, según ha advertido Bravo, "van a seguir existiendo" por lo que ha compartido la necesidad de hacer una reflexión y un análisis profundo "para tener un modelo que sea lo más eficaz y lo más definitivo de cara al futuro".

"Esto va a seguir pasando de una forma", ha augurado Bravo tras lo que ha situado la gestión forestal como "uno de los pilares fundamentales" para gestionar, preparar y proteger el monte respecto a la posibilidad de incendios. "Es la mejor forma de hacerlo", ha reiterado.