Microteatro en la Cárcel programa seis obras en septiembre con el humor como protagonista

SEGOVIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclo cultural 'Microteatro en la Cárcel', promovido por el Área de cultura del Ayuntamiento de Segovia, ha programado seis obras durante el mes de septiembre, que ofrecen contenidos de humor, en el escenario habitual de las celdas de La Cárcel_Centro de Creación. Las funciones de septiembre tendrán lugar los días 5 y 6, con el formato fiel a la esencia del microteatro: 15-15-15, quince minutos de duración, para quince espectadores, en quince metros cuadrados.

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha definido el escenario de las celdas como un entorno "íntimo y singular" que resulta idóneo para unas propuestas escénicas que permiten "un contacto directo y emocional entre actores y público".

En la presentación, junto al concejal, ha estado presente la actriz y socia de 'Microteatro por Dinero, Lola Baldrich, que ha recordado los orígenes del formato en 2009, en un prostíbulo abandonado del centro de Madrid - de ahí el nombre de la compañía- y cómo más de una década después el microteatro se ha consolidado como "un género propio, capaz de provocar experiencias sensoriales intensas y cercanas".

Baldrich dirige una de las obras del ciclo, 'Mucha Mierda', escrita por Nancho Novo, en la que dos actrices se pelean por el amor de su vida. Otros títulos son 'Hispanical', pieza musical que repasa algunos momentos de la historia de España de la mano de Napoleón Bonaparte; 'Nunca es tarde', homenaje al cine clásico de Hollywood en blanco y negro con dos protagonistas de un amor imposible; 'El manuscrito de Bárbara Duer', con contenido de terror psicológico; 'Resort', donde una madre y una hija hablarán en un plató de televisión de las vacaciones que cambiaron sus vidas, e 'Ikigai', una comedia romántica.

Las entradas están disponibles en la web de Microteatro (www.taquilla.microteatro.es/segovia), y se pueden adquirir de manera individual, (5 euros cada espectáculo) o para el ciclo completo (22 euros). También pueden adquirirse en la taquilla de la Cárcel-Centro de Creación una hora antes del primer pase, a las 19.00 horas el viernes 5 de septiembre, y a las 18.30 horas el sábado 6 de septiembre.