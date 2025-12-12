La militancia del PSOE en Salamanca elige a los 14 socialistas que propondrá para la lista a las Cortes

Votación en Salamanca para elegir a las propuestas para integrar las listas a las Cortes. - PSOE

SALAMANCA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas salmantinos han celebrado sus asambleas locales extraordinarias en las la militancia ha hecho sus 14 propuestas a la Ejecutiva provincial para configurar la lista electoral que el PSOE de Salamanca llevara en las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León por esta provincia.

La convocatoria se ha realizado en las 14 agrupaciones locales de la provincia, en una misma jornada que se ha desarrollado con total normalidad, en base a lo que marcan los estatutos, y que ha contado con una alta participación de los afiliados, han informado a Europa Press fuentes del PSOE.

La dirección de los socialistas salmantinos, en este caso la Ejecutiva Provincial, y una vez recabado todas las actas oficiales de cada una de las agrupaciones, se reunirá para formalizar la propuesta de lista, teniendo en cuenta diferentes criterios, que tendrá que ser elevada a la Comisión de listas autonómica que es quien la tiene que aprobar para después ser ratificada por el Comité Autonómico, ha explicado la formación.

La Ejecutiva Provincial de los socialistas salmantinos se congratula y ha hecho público su agradecimiento tanto a la militancia por la participación como a las personas que se han propuesto como candidatos.

En concreto, se ha propuesto a Francisco Bernal, José Ángel Castellano, Fran Díaz, Miguel Ángel Luengo, Claudia Martín, Noelia Merino, Alfonso Morales, Javier Muñiz, Fernando Pablos, Dolores Pereira, Lourdes Rubio, Rosa Rubio, Fernando Vegas y Ana Vicente.