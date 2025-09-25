Un millón de euros al Consejo Comarcal de El Bierzo para actuaciones en materia de infancia y drogodependencia

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado hoy una subvención directa para el Consejo Comarcal del Bierzo por valor de 1.061.196 euros. El destino de esta cuantía es sufragar, durante este y el próximo año, una serie de actuaciones en materia de protección a la infancia y las actividades del Centro de Asistencia Ambulatoria para drogodependientes.

En cuanto al ámbito de la infancia, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades financia actuaciones relacionadas con la atención y la protección de los menores a través de acciones de investigación, evaluación, intervención y seguimiento mediante un equipo de profesionales sociales autonómicos. Además, se favorece la ejecución de las medidas judiciales o administrativas impuestas a los jóvenes autores de actos delictivos leves o menos graves recogidos en la ley y de acuerdo con los criterios y programas de actuación de la Junta.

El pasado año, se atendió a 155 jóvenes, se ejecutaron 76 medidas con menores infractores--40 administrativas y 36 judiciales--y se intervino en nueve familias de nueve menores. También se atendió a cuatro menores--tres con medidas judiciales y uno extrajudiciales--mediante el programa psicoeducativo de tratamiento para agresiones sexuales.

Respecto a la atención a la drogodependencia, el objeto de financiación es el Centro de Asistencia Ambulatoria (CAD) especializada, destinado tanto a personas drogodependientes como a sus familias, gestionado por el Consejo Comarcal del Bierzo, unas instalaciones que forman parte de la Red de Intervención en Drogodependencias del Plan Autonómico sobre Drogas de Castilla y León.

En este centro se ha prestado tratamiento a 293 personas--55 de ellas mujeres, diez víctimas de violencia de género--. De ese total, 140 precisó algún tipo de fármaco; se realizaron 43 informes en colaboración con la Administración de Justicia sobre personas con trastornos por uso de sustancias y problemas jurídico-penales y, además, se participó en 32 medidas alternativas a la privación de libertad y a sanciones. Por último, 31 usuarios participaron en actividades de orientación laboral y formación para el empleo.

Respecto de la plantilla necesaria para desarrollar estas actuaciones, se precisa del personal especializado y adecuado que permita obtener unos resultados satisfactorios. De este modo, en materia de protección a la infancia, deben prestar servicio dos psicólogos, que serán los responsables de los programas, tres trabajadores sociales, tres educadores sociales a tiempo parcial y un auxiliar administrativo. En cuanto al centro ambulatorio, todos los profesionales deben contar con formación específica en materia de drogodependencias. Allí se precisa de un médico, un psicólogo y un trabajador o educador social a media jornada.