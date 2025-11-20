Ministerio y Ayuntamiento se comprometen a "ir al máximo" en la construcción de viviendas en los cuarteles de La Rubia

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (d), acompañada por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen (i), el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (2d), y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (2i). - Europa Press

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España y el Ayuntamiento de Valladolid han ratificado su compromiso de "ir al máximo" en la construcción de viviendas en los cuarteles de La Rubia.

Así lo han asegurado la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, y el edil vallisoletano, Ignacio Zarandona, durante la visita que la representante gubernamental ha realizado a las obras de construcción de una promoción de 170 viviendas asequibles en la calle Campo Charro de la ciudad.

Rodríguez ha recordado que a finales de septiembre visitó los terrenos que son propiedad del Ministerio de Defensa para avanzar que "este mismo mes" se formalizará la "compra de los mismos" por parte de Sepes, entidad Pública Empresarial de gestión de suelo y actuaciones en vivienda protegida adscrita al Ministerio.

"Y ya estamos trabajando también en la caracterización de los suelos y en el futuro proyecto de demolición, que como saben contaremos con la participación y la implicación de los vecinos para ver cómo abordamos esa obra", ha apuntado.

En este sentido, Zarandona ha reiterado su petición al Gobierno de "ir al máximo" en la construcción de viviendas --600, por las 200 anunciadas-- y que para ello el Consistorio pondrá todos los medios a su disposición para "acelerar todos los procedimientos y las modificaciones necesarias" en el Plan General de Ordenación Urbana, "en colaboración honesta y noble para hacer realidad estos proyectos".

Una petición que ha respaldado Isabel Rodríguez que ha agradecido la disposición del equipo de Gobierno local para "trabajar con diligencia". "Nosotros iremos trabajando paralelamente en la caracterización de los terrenos, valorar si hemos de llevar a cabo tareas de descontaminación y sobre todo en esa licitación de las obras de demolición para que cuando se tenga el planeamiento podamos inmediatamente avanzar con las obras de urbanización y de construcción de las viviendas", ha concluido.