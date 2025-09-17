El Mirador de Orellán de Las Médulas (León) estará recuperado en noviembre y el desescombro del Aula es inminente

Equipo Técnico Interdisciplinar de Recuperación de Las Médulas (León), presidido por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja. - JCYL

La Junta insiste en que la recuperación tras los incendios será compleja, aunque se dan pasos "sólidos"

CARUCEDO (LEÓN), EUROPA PRESS)

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha avanzado este miércoles que las obras de recuperación del Mirador de Orellán de Las Médulas (León) concluirán a mediados de noviembre y los desescombros del Aula Arqueológica se iniciarán en los próximos días, dos infraestructuras gravemente dañadas tras el incendio de Yeres iniciado el pasado día 25 de agosto.

"Tiene que volver la gente, tenemos que volver todos a Las Médulas", ha recalcado y ha agregado que a finales del presente año el Mirador de Orellán tiene que estar "muy disfrutado y muy pisado". Además, ha apuntado que se trata de una obra cuyos trabajos se acometen con "muchísimo cuidado y muchísima atención".

Actualmente los trabajos consisten en cortar y disponer las maderas del Mirador, que proceden de Austria y antes de que finalice septiembre se iniciarán los trabajos de recuperación, que serán "complejos" por la naturaleza del terreno. "Las cosas parecen sencillas, pero nunca son sencillas", ha añadido.

En el caso del Aula Arqueológica, se hará un edificio nuevo, por lo que se trata de un proyecto "complejo" cuyos plazos serán "más dilatados". No obstante, ha subrayado que el proyecto es "muy sólido" y supondrá una mejora respecto a las anteriores instalaciones.

En este contexto, Gonzalo Santonja ha manifestado que los trabajos de recuperación han empezado "rápido", ya que el incendio de Yeres ha quedado sofocado hace unos días. "Yo creo que nunca se ha hecho un proceso de recuperación tan rápido", ha enfatizado.

El pasado día 4 de septiembre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte comunicaba al Consejo de Gobierno la orden por la que se declaraban de emergencia las obras de recuperación del Mirador de Orellán y el Aula Arqueológica de Las Médulas, con un presupuesto de 2,4 millones de euros.

"MEJORAR LO QUE HABÍA".

Para Santonja, el incendio que ha afectado al Espacio Cultural y Natural de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ha sido "una desgracia", sobre la cual hay que "ponerse de pie y aspirar a mejorar lo que había". Al respecto, ha insistido en que la recuperación tras los incendios será compleja, aunque se dan pasos "sólidos".

Santonja ha alabado la colaboración en este proceso de las diferentes entidades: el Ministerio de Cultura, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Diputación de León, el Consejo Comarcal del Bierzo, los ayuntamientos y el resto de agentes implicados.

En cuanto al estado en que se encuentran las sendas de Las Médulas afectadas por el incendio, ha señalado que en algunas se ha detectado una elevada peligrosidad que es necesario corregir. No obstante, no ha querido adelantar más datos, a la espera de que concluya el informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas el próximo mes de octubre.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte ha presidido este miércoles la reunión del Equipo Técnico Interdisciplinar de Recuperación de Las Médulas, un encuentro tras el cual ha manifestado que se mostrará "insatisfecho" hasta que el proceso de recuperación no haya finalizado.

El Equipo Interinstitucional liderado por la Junta para la recuperación de Las Médulas ha planteado 39 áreas de actuación que recogen las necesidades expuestas por todos los agentes implicados.

APOYO DEL CSIC.

Por otro lado, la reunión ha contado con la participación de los coordinadores del Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (GADE) del CSIC, que han compartido los avances en los trabajos de campo llevados a cabo. Su labor técnica y científica aporta recomendaciones de intervención para las decisiones que se están tomando.

A partir del próximo lunes se incorporará a los trabajos de campo el grupo de riesgos hidrológicos con el fin de analizar potenciales riesgos de contaminación de acuíferos y recomendar las medidas a adoptar. De este modo, el GADE emitirá un informe preliminar de recomendaciones, derivado de los estudios realizados a finales del presente mes.

El consejero ha señalado que otro de los asuntos abordados en la reunión ha sido la presentación de la estructura del informe de recuperación que se elevará a la Unesco, elaborado por el Grupo Autónomo de Expertos de la Fundación Las Médulas. Este documento será "clave" para visibilizar el compromiso institucional y técnico con la protección del patrimonio.