Miriam Andrés no se pronunciará sobre la amnistía "porque aún no hay ninguna declaración sobre la misma"

PALENCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha señalado este martes que no se pronunciará sobre la amnistía porque aún no hay ninguna declaración sobre la misma y que lo hará cuando se conozca la posición del Gobierno al respecto.

Así ha contestado a preguntas de los periodistas durante el balance de sus primeros cien días de Gobierno y sobre la posible ruptura del acuerdo con Vamos Palencia si se posiciona al respecto.

"He firmado un documento como secretaria General Provincial para manifestar mi apoyo al secretario General del partido a nivel federal de que pueda iniciar negociones para dar continuidad a un gobierno progresista" ha añadido, mientras subrayaba que, respecto a la amnistía, "de momento no hay nada escrito, ni una sola declaración, cuando lo haya lo leeremos y nos pronunciaremos, mientras tanto no".

Andrés, que ha apuntado que ahora se está trabajando para sacar unos presupuestos y unas ordenanzas adelante, ha afirmado que "no va a haber ningún condicionante" para su aprobación.