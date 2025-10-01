Miriam Andrés se someterá a una cuestión de confianza si el Pleno no aprueba sus presupuestos

PALENCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha asegurado que se someterá a una cuestión de confianza si el Pleno del Ayuntamiento no aprueba los presupuestos que está preparado su equipo de Gobierno.

"Por encima de intereses particulares, de intereses partidistas, está el interés general de la ciudad y ese se marca en cada nuevo proyecto de presupuestos, en el impulso que se pueda dar con las nuevas inversiones y que, lógicamente, como aún quedan dos años de legislatura, este equipo de Gobierno considera que es necesario someterse, si fuera preceptivo, a esa cuestión de confianza", ha argumentado la regidora durante su comparecencia en rueda de prensa para informar sobre la propuesta de ordenanzas fiscales para 2026.

Andrés ha señalado que el proyecto de presupuesto "está muy avanzado" y que su intención es que "antes de la tercera semana de octubre" lo puedan tener todos los grupos políticos para iniciar un una ronda de contactos y de negociación.

En este contexto, ha avanzado que si las cuentas no se aprueban en Pleno se someterá a esa cuestión de confianza si pasados 30 días los grupos no proponen un candidato. "Si en esos 30 días proponen un candidato, lógicamente habrá un cambio en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palencia. Si no hay un candidato, los presupuestos quedarán aprobados automáticamente", ha añadido.

Una decisión que viene motivada, ha explicado, por su convicción de que Palencia "necesita impulso" y que no se puede "conformar con los segundos presupuestos de la legislatura para tirar otros cuatro años".

Andrés ha rechazado "tener miedo" a acabar fuera de la Alcaldía. "No hay que tener miedo a la democracia, porque a la política se viene ya librado de miedo. Pero sí me daría pena. Primero porque considero que somos un equipo de gobierno que nos hemos dejado la piel en estos dos años. Porque hemos logrado, aunque todavía queda mucho, ordenar el desaguisado que nos encontramos aquí dentro. Y me daría pena porque se ha peleado mucho por este equipo de Gobierno para llegar hasta aquí y creo que mereceríamos, por lo menos, acabar esta legislatura dado el esfuerzo inversor y de trabajo que se está haciendo", ha concluido.