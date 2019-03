Mitadiel no repetirá como procurador, decisión que "no tiene nada ver" con el resultado de unas primarias que "acata"

Publicado 09/03/2019 19:00:12 CET

VALLADOLID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Ciudadanos por León, Manuel Mitadiel, ha anunciado que no repetirá en las próximas elecciones, una decisión "meditada" que "en nada tiene que ver" con el resultado de las primarias de la formación a la Presidencia de la Junta que ha ganado Silvia Clemente y que "acata".

En declaraciones a Europa Press, Mitadiel se ha mostrado satisfecho por la movilización del afiliado en el proceso, de los "más elevados" de la formación en el país, y admite que aunque el resultado ha sido muy "ajustado" el militante ha decidio que sea la expresidenta de las Cortes por el PP la que sea candidata en las elecciones del próximo 26 de mayo.

Una votación "reñida" que no ve en clave de "división o fractura". "Había dos alternativas y el militante se tenía que decantar por una de ellas lo que no significa que haya una división ideológica o estructural en el partido", ha insistido para reconocer que es lo habitual en los procesos de primarias. "Si entendiéramos que este mecanismo de democracia interna es perjudicial, no lo adoptaríamos, pero creemos que es la mejor forma para dar voz al afiliado", ha puntualizado.

Mitadiel, que se postuló desde el inicio a favor de la candidatura de Francisco Igea, ha anunciado que no repetirá como procurador en las próximas elecciones, una decisión "meditada" y que ya conocían en el partido "desde hace tiempo". "No ha tenido nada que ver con las primarias, llevo varios años con una carga de trabajo intensa para compatibilizar mi responsabilidad pública como mi empleo y eso me ha llevado a tener poco más de diez días de vacaciones en los últimos años y prácticamente ningún fin de semana libre para estar con la familia", ha reflexionado, por lo que se pone "a disposición del partido" para trabajar donde sea de "mayor utilidad".