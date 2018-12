Mitadiel pide que los pacientes de Navatejera y de Eras de León sean atendidos por la Unidad Básica Funcional asignada

Publicado 27/11/2018 11:39:10 CET

LEÓN, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El procurador leonés de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, ha llevado a las Cortes la presentación de varias preguntas por escrito y una propuesta de resolución en las que reclama que los pacientes anticoagulados de Navatejera y de las zonas urbanas de Eras de Renueva de León sean atendidos por la Unidad Básica Funcional que tienen asignada

Mitadiel ha señalado que el seguimiento y control de los pacientes anticoagulados del consultorio de Navatejera y de toda la zona urbana del Centro de Salud de Eras de Renueva sigue centralizado en el Centro de Salud de Eras de Renueva.

En palabras de una denunciante de esta situación, ha detallado el procurador, "en dicha zona de salud se realiza el seguimiento y control de los pacientes anticoagulados de forma centralizada, lo que significa que no lo hacen los profesionales que el paciente tiene asignado".

Una situación que, según ha criticado Mitadiel, "sólo se da en esta zona básica en toda la Comunidad, ya que en el resto de zonas básicas cada paciente anticoagulado es atendido en la consulta que le toca".

"Por las informaciones disponibles no son necesarios más medios materiales ni humanos, únicamente un cambio organizativo", ha indicado Mitadiel, quien apunta que "no existen argumentos para que los pacientes de Navatejera y del área urbana no tengan la misma accesibilidad a los tratamientos que el resto de los pacientes".

Por ello, el procurador de Cs ha presentado una propuesta de resolución por la que se insta a la Junta a "adoptar las medidas necesarias para que los pacientes en seguimiento y control de A.C.O. del Consultorio de Navatejera y de todos los pacientes de la zona urbana del Centro de Salud de Eras de León sean atendidos por la Unidad Básica Funcional que tienen asignada".

Además, Mitadiel ha preguntado por escrito sobre "cuáles son las razones por las que no se descentraliza el seguimiento de A.C.O. a los pacientes de Navatejera y de toda la zona urbana que corresponde al Centro de Salud de Eras de Renueva", así como para conocer la razón por la qué hay profesionales que los atienden y otros no.

"La Gerente se comprometió en enero de 2018 a descentralizar y a dotar de medidores si no había suficientes, ¿por qué no se ha hecho?", finaliza el contenido registrado por el procurador.