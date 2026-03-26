Miteco estudia implantar el proyecto ALBA del Consejo Comarcal del Bierzo en otros territorios del país

Representantes del Consejo Comarcal del Bierzo durante la videoconferencia mantenida con técnicas del área de Igualdad del Miteco. - CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO

LEÓN 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) estudia implantar el proyecto ALBA de apoyo a víctimas de violencia de género del Consejo Comarcal del Bierzo en otros territorios del país y un equipo técnico se desplazará al territorio berciano el próximo día 17 de abril para conocer las actuaciones que se desarrollan en este ámbito.

Así lo ha puesto de manifiesto el Consejo Comarcal del Bierzo este jueves, tras mantener en el día de ayer una videoconferencia con técnicas del área de Igualdad del Ministerio en las que se abordaron los pormenores del programa ALBA, una iniciativa "pionera" de apoyo integral a víctimas de violencia de género.

La reunión contó con la participación de las consejeras comarcales de Formación, Empleo y Agenda 2030, Laura Fernández; de Bienestar Social e Igualdad, Carmen Doel, así como con las coordinadoras del departamento de Formación, Empleo e Igualdad, Loli Haro y Mónica Salví, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consejo Comarcal del Bierzo.

Durante la videoconferencia las representantes del Consejo Comarcal también dieron a conocer otros proyectos impulsados desde el área, como el programa Bitácora de Bérizum, la iniciativa Comanda en Ruta y el actualmente en vigor Territorio Azul, todos ellos enfocados a la dinamización del empleo, la formación y la igualdad en el ámbito rural con el objetivo de paliar la despoblación. Las representantes del Miteco se interesaron por la aplicación de la perspectiva de género en los proyectos que desarrolla la Institución en materia de formación, empleo, emprendimiento e igualdad.

Laura Fernández destacó la importancia de este tipo de encuentros para visibilizar el trabajo que se realiza desde la Institución comarcal y para abrir vías de colaboración con otras administraciones. Por su parte, Carmen Doel subrayó el valor del reconocimiento obtenido por ALBA, que consolida al Consejo Comarcal como "referente" en España en políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género.

El proyecto ALBA obtuvo el año pasado un galardón por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en el noveno concurso de buenas prácticas locales contra la violencia hacia las mujeres.

La visita técnica del próximo mes de abril permitirá ahondar en los detalles del modelo de intervención del programa ALBA, así como explorar futuras líneas de colaboración entre el Consejo Comarcal del Bierzo y el Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico.