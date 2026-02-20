La modernidad del reinado de Isabel la Católica protagoniza un ciclo organizado por la UCAV

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha celebrado una nueva conferencia del II ciclo sobre la reina Isabel - UCAV

ÁVILA, 20 Feb.

La modernidad en la corte de Isabel la Católica ha sido uno de los temas que se han abordado en una nueva sesión del II ciclo sobre la reina, organizado por la Universidad Católica de Ávila (UCAV), en la que se ha puesto el foco en cómo su reinado supuso una ruptura con el pensamiento feudal y una nueva concepción política y cultural en los reinos hispánicos.

La institución académica ha celebrado esta conferencia dentro del ciclo titulado 'Promoción política y cultural. Personas e instituciones en la época de Isabel la Católica', en una sesión impartida por el decano de la Facultad de Humanidades y Educación, Fernando Romera, bajo el título 'Pervivencia de la modernidad renacentista en la corte de Isabel la Católica: mujeres y cultura'.

La jornada ha servido para desentrañar la prevalencia de la modernidad y para abordar un problema existente sobre la recepción del reinado de Isabel la Católica, ha señalado Romera.

En este sentido, ha asegurado que se entiende que inaugura cierto proceso de modernidad en Castilla, los reinos hispánicos y los reinos europeos y que, aunque lo hace de alguna forma, la modernidad, desde el punto de vista filosófico de la época, empieza unos ochenta o noventa años antes.

El ponente ha subrayado que la reina "recibe herencias de la forma de gobernar del Antiguo Régimen y de la nueva concepción de los reinos a partir del siglo XV", lo que ha contribuido a configurar un periodo singular en la historia europea.

Asimismo, ha destacado que la educación que Isabel recibió, "y que quizá otras niñas no tuvieron", sirvió para "configurar un reinado muy especial y extraño en las cortes europeas de su época".

En esta línea, ha afirmado que su figura representa "una ruptura con el pensamiento feudal y con su forma de gobierno", algo "muy original en ella y en la época".

Sin embargo, ha añadido que, tras su reinado, "con los Austrias, todo esto desaparece", de modo que "la modernidad empieza con ella y, en cierta manera, también acaba con ella".

La actividad se ha celebrado en el Palacio Los Serrano, sede de la Fundación Ávila e institución colaboradora, y ha sido retransmitida en el canal de YouTube de la UCAV, donde se pueden visualizar también el resto de conferencias de este ciclo dedicado a poner en valor la figura de la reina castellana.