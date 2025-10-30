La modificación del calendario plenos para tramitar el PGC deja en dos las sesiones ordinarias con 11 leyes a la cola

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La modificación del calendario de plenos previstos para el actual periodo de sesiones --de septiembre a diciembre de 2025-- para tramitar el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para el año 2026 ha dejado en dos los plenos ordinarios para celebrar las sesiones de control al Gobierno y para sacar adelante nuevas leyes con 11 normas a la cola en este momento.

En concreto y tras esta modificación se mantendrán los plenos ordinarios previstos para los días 25 y 26 de noviembre y 16 y 17 de diciembre, por lo que se reducen de cuatro a dos las sesiones de control y de actividad legislativa.

Entre las iniciativas legislativas en tramitación en estos momentos hay tres proyectos de ley --son impulsados por la Junta de Castilla y León--: el de coordinación de policías locales; el de ordenación y coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de las entidades locales y el de atención integral a las víctimas de violencia de género, en este caso en fase de las enmiendas al articulado.

Por su parte, los distintos grupos parlamentarios tienen en tramitación en distintas fases ocho proposiciones de ley, entre ellas la de bonificaciones fiscales de las tasas veterinarias, de las tasas de caza y pesca y de la tasa por expedición de los certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y expedición de duplicados impulsada por el PP que fue tomada en consideración el pasado 22 de octubre.

Asimismo, en la lista de iniciativas legislativas en tramitación figuran la PPL de modificación de la Ley Agraria de Castilla y León y la de igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ en la Comunidad Autónoma de Castilla y León impulsadas por el Grupo Socialista con prórroga del plazo de presentación de enmiendas hasta el 24 y el 28 de octubre, respectivamente.

También consta la PPL de medidas temporales y urgentes para la protección del patrimonio agrario y paisajístico de los núcleos rurales de Castilla y León impulsada por Vox, con plazo de presentación de enmiendas hasta las 14.00 horas del 20 de noviembre.

Además, están en tramitación la PPL de medidas extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla y León y la PPL de modificación de la Ley del ruido en que impulsaron PP y Vox de forma conjunta en 2024, antes de la salida de los de Santiago Abascal, junto a la de modificación de la Ley de creación del Servicio Público de Empleo registrada en 2023.

La lista de iniciativas pendientes se completa con la PPL de Medidas contra la Despoblación de Castilla y León de Soria ¡Ya!.