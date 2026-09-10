El Monasterio de Valbuena (Valladolid) acogerá un concierto de piano y otro lírico en el Festival Milla de Oro del Vino

Presentación del Festival Música Clásica Milla de Oro del Vino de la Diputación de Valladolid. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Festival Música Clásica Milla de Oro del Vino ofrecerá dos conciertos en el Monasterio de Santa María de Valbuena, en San Bernardo (Valladolid), uno a cargo de Diego Fernández Magdaleno el 19 de septiembre y otro protagonizado por las sopranos Ainhoa Arteta y Montserrat Martí y el barítono Luis Santana, el día 27.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presentado este jueves, 10 de septiembre, la cita en un acto en el que ha estado acompañado por la alcaldesa de Valbuena de Duero, Eleazar Moro, y la alcaldesa de San Bernardo, María Silvia Lorenzo.

Tras la "extraordinaria acogida" de la primera edición, celebrada en Pesquera de Duero, el festival se traslada en su segunda edición al Monasterio de Santa María de Valbuena, situado en San Bernardo, en pleno corazón de la Ribera del Duero y de la Milla de Oro del Vino.

Ahí actuará el 19 de septiembre, a las 19.00 horas, el pianista vallisoletano Diego Fernández Magdaleno, natural de Medina de Rioseco y "una de las figuras de referencia" del panorama musical de Castilla y León.

El segundo concierto se celebrará el 27 de septiembre, a las 19.00 horas, bajo el título 'Dos divas y un barítono', con la participación de las sopranos Ainhoa Arteta y Montserrat Martí y el barítono Luis Santana, que repiten en el cartel del festival tras actuar ya en Pesquera.

Ambos conciertos son gratuitos previa inscripción a través de la página web www.valladolidentradas.es, con el objetivo de garantizar una correcta organización y control del aforo, que asciende a 800 personas en el interior de la Iglesia. Si se supera este, se habilitarán dos espacios anexos en los que se podrá disfrutar de los espectáculos en streaming.

Íscar ha destacado el talento de ambas propuestas y ha señalado que el festival "va más allá de los conciertos", pues se centra también en el valor arquitectónico y patrimonial de los espacios de la provincia, en este caso del Monasterio de Santa María de Valbuena, que ofrece "un marco singular para una programación que combina música, patrimonio y enoturismo".

La iniciativa pretende así que los asistentes disfruten de dos conciertos de "primer nivel" y descubran el entorno de la Ribera del Duero y las experiencias que ofrece la Milla de Oro del Vino.

El festival aúna así la oferta patrimonial, gastronómica y cultural de la provincia con el propósito de "generar oportunidades" para el territorio, un contexto en el que esta propuesta forma parte también de la promoción turística de la Diputación.

"Vengan por la música y aprovechen para conocer San Bernardo y Valbuena de Duero. Y disfruten de nuestro patrimonio, vino, gastronomía y paisaje", ha manifestado el presidente de la institución provincial en una invitación a sumarse a esta iniciativa.

Esta segunda edición cuenta con la colaboración de la Fundación Las Edades del Hombre, la Entidad Local Menor de San Bernardo y el Ayuntamiento de Valbuena de Duero, además de las diferentes entidades implicadas en la organización.