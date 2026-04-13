Una moneda de plata con formato 'real de a ocho' conmemora el V Centenario del Consejo de Estado

La presidenta y directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), Isabel Valldecabres; la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y el alcalde de Segovia, José Mazarías, entre otras autoridades en la presentación de la moneda. - NACHO VALVERDE - EUROPA PRESS

SEGOVIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Moneda de Segovia ha acogido la presentación de la moneda conmemorativa del V Centenario del Consejo de Estado, una moneda acuñada en plata, con el formato de los viejos 'reales de a ocho', con la que se homenajea la institución consultiva más antigua de Europa, fundada en 1526 por el emperador Carlos I en Granada.

El acto ha contado con la intervención de la presidenta y directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), Isabel Valldecabres; la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y el alcalde de Segovia, José Mazarías.

La elección de Segovia para esta presentación ha respondido a razones históricas, pues el antiguo edificio de la Ceca segoviana, mandado construir por Felipe II --hijo de Carlos I, fundador del Consejo-- es el edificio industrial más antiguo de España que sigue en funcionamiento.

Su historia lo convierte en escenario significativo, pues allí se instaló la primera gran fábrica mecanizada de acuñación del país, que situó a España en la vanguardia de la producción monetaria de su época. De sus máquinas surgieron monedas como el 'real de a ocho', que circuló por todo el planeta durante más de tres siglos y se convirtió en la primera divisa verdaderamente universal de la historia.

Ahora, la moneda conmemorativa, cuya emisión fue acordada mediante orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 1 de abril, es una pieza de ocho reales con valor facial de diez euros, acuñada en plata de 925 milésimas, con el resto en cobre. El número máximo de ejemplares que se acuñarán será de 4.000 monedas.

Como ha detallado Valldecabres, en el anverso figura el retrato de Su Majestad el Rey Felipe VI, con la leyenda 'FELIPE VI REY DE ESPAÑA' en la parte superior y el año de acuñación, 2026, en la inferior.

La presidenta de la FNMT ha explicado, asimismo, que para esta moneda se ha utilizado una imagen actualizada del Rey, a diferencia de la de las monedas de uso corriente, pues para este caso Felipe VI ha autorizado el uso de una fotografía suya de estos días.

Además, en el reverso de la moneda se reproduce en colores el escudo del Consejo de Estado, junto a las leyendas 'V CENTENARIO' y 'CONSEJO DE ESTADO', así como la marca de la Ceca en la parte inferior.

Por otro lado, Valldecabres ha resaltado el papel histórico de la Ceca de Segovia en el desarrollo económico del reino y la relevancia de acuñar una moneda en formato de ocho reales para rendir homenaje a una institución que lleva cinco siglos al servicio del Estado.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Estado ha recordado que este es el supremo órgano consultivo del Gobierno y tiene como pilar básico la defensa del Estado social y democrático de Derecho desde su fundación en 1526 por Carlos I en Granada.

Calvo ha subrayado así el valor de una institución que, a lo largo de 500 años, ha atravesado monarquías, repúblicas, dictaduras y democracias sin perder su función esencial, "aportar rigor jurídico a las decisiones del Estado".

La presidenta también ha destacado el compromiso del Consejo con los valores y principios que lo han convertido en una institución de prestigio que, con su labor diaria, mejora la democracia al aportar rigor jurídico al Estado de Derecho y garantías para el sostenimiento del sistema institucional.

El Consejo de Estado quiere llevar la celebración de su V centenario a otras provincias, como ha ocurrido con la presentación de esta moneda conmemorativa en Segovia, un acto tras el que el programa recalará con otros eventos en Barcelona y una clausura en julio en el Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, lugar donde nació la institución hace cinco siglos.