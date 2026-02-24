'Monografías Culturales' rinde homenaje a Narciso Alonso Cortés en 15 artículos, uno de los cuales propone un museo

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en el centro acompañado por el presidente de Tertulia en Barbecho, Enrique Espinel, (i) y el director de Monografías Culturales, Fernando Davara. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

La revista 'Monografías Culturales', que edita la asociación cultural Tertulia en Barbecho, rinde homenaje con un número dedicado al poeta e historiador vallisoletano Narciso Alonso Cortés a través de 150 artículos que cierra la profesora Sagrario Medrano en el que el escritor pudiera "tener un pequeño rincón en el que se exhiba su legado y que pueda ser visitado como museo para mantener viva su memoria".

Así se ha puesto de manifiesto durante la presentación de este número, que culmina los actos del 150 aniversario de su nacimiento que se celebran desde 2025, en la que han participado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto al presidente de la asociación Tertulia en Barbecho, Enrique Espinel, y el director de la revista, Fernando Davara.

En este contexto, tras la presentación de la estructura y contenido de la revista, el primer edil ha ensalzado la figura de Narciso Alonso Cortés y se ha referido a la posibilidad de que tenga un museo como tal y, aunque "todo se andará" y "se verá lo que corresponda hacer", ha apuntado que tiene al menos un "museo incipiente" en el Archivo Municipal.

"Con independencia de que no tenga un museo como tal, en el Ayuntamiento de Valladolid, a través del Archivo, contenemos lo que es al menos un museo incipiente", ha asegurado el primer edil, quien ha confesado que lo primero que hace al entrar en la iglesia de San Agustín es fijarse en lo que ha calificado de especie de "altar" o de "oráculo" dedicado al "universo" de Alonso Cortés.

En esta línea, ha agradecido al que hace "de sacerdote de ese oráculo y de ese altar", al director del Archivo Municipal, Eduardo Pedruelo, que todo esté "bien guardado y bien custodiado para disposición y disfrute y conocimiento de todos y cada uno de los vallisoletanos".

"Lo que haya que ocurrir pues se verá con el tiempo, se analizará con el tiempo, pero hoy lo que sí que es cierto es que tenemos a resguardo y a buen recaudo todo lo que es el patrimonio cultural, me atrevería a decir, y sentimental, de la figura de don Narciso Alonso Cortés", ha insistido Carnero, quien además considera que está conservado "de una manera primorosa".

En este contexto, el presidente de Tertulia en Barbecho ha ofrecido la colaboración "al máximo" de la asociación si "cuaja" la idea de un museo en el futuro.

FIGURA DE ALONSO CORTÉS

La referencia a un posible museo se ha producido tras la presentación de la revista, que se ha desarrollado en la Casa Revilla y cuya estructura ha desgranado su director, Fernando Davara, quien ha explicado que con la publicación no sólo se pretende rendir tributo a Alonso Cortés en su 150 aniversario, sino que se pretende "cartografiar la inmensa geografía de su legado".

Sin embargo, ante variedad y riqueza de los artículos escritos por diferentes vallisoletanos y residentes en Valladolid y que iban al conformar este monográfico, se presentó la dificultad de estructurar el número y decidió "agruparlo con facetas temáticas, que en su conjunto muestren que todas ellas conviven en la misma persona, en un educador, en un poeta, en un historiador, en un ciclista y muchas cosas más", ha asegurado.

Así, tras una introducción y un saluda del alcalde, los tres primeros artículos se centran en su faceta de intelectual y académico así como en su legado humanístico y la docencia, su principal inspiración y vocación, mientras que en el segundo apartado se lo dedica al "ciudadano activo" que fue, "transformador del entorno" a través de otros tantos artículos.

Otros dos textos a continuación abordan su vida activa y aficiones que definían su carácter como era su faceta ciclista y excursionista y la de divulgador, mientras que un cuarto bloque pone el foco en el Narciso Alonso Cortés artista, en el que también se recoge su carácter "íntimo" y en el entorno de su familia, que ha asegurado que mantiene su figura y su legado vivos. La fotografía y lo poesía también se encuentran en este apartado, que también incluye poemas.

El último bloque se destaca la memoria y se hace un homenaje a su figura, con la propuesta de mantenerla viva en el futuro y esa idea de un museo dedicado a Alonso Cortés.

Precisamente en cuanto a su figura, el alcalde de Valladolid ha destacado las múltiples facetas de la figura de Narciso Alonso Cortés, pero especialmente la de docente ¡ porque considera que la enseñanza y la salud son dos de las vocaciones que "expresan la posibilidad de ser libre".

En este sentido, ha recordado que él estudió en el Instituto Zorrilla, algo de lo que se siente "orgulloso", y en este centro fue profesor Narciso Alonso Cortés, al igual que una de las profesoras que impartió clases al alcalde.

Por ello, ha apuntado que la educación, además de conformar al ser humano, para él tiene una cualidad "esencial y fundamental" como es la de "entregar el testigo de unas generaciones a otras sin solución de continuidad", un proceso que ha asegurado que se puede ver "muy claro" en la figura de Narciso Alonso Cortés. "La importancia de la educación en la conformación no solo de la persona, sino de la persona que vive en sociedad", ha reiterado.