'Montañas raras', de la leonesa Laura Tabarés, gana la quinta edición de la beca NUDO/KNOT

LEÓN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de la beca artística NUDO/KNOT, convocada por el Instituto Leonés de Cultura (ILC) y la Fundación Cerezales Antonino y Cinia (Fcayc), ha sido otorgada a la artista leonesa Laura Tabarés por el proyecto 'Montañas raras', sobre las prospecciones de tierras raras llevadas a cabo en la década de los años setenta en el Bierzo Alto y los Ancares.

De entre los 87 proyectos recibidos fueron seleccionados seis para la fase final de la convocatoria que, en la presente edición, planteaba la montaña como eje principal de trabajo. En concreto, el proyecto ganador se centra en una investigación fílmica que indaga en las primeras prospecciones de tierras raras (donde conviven minerales, tecnologías y mitologías locales) en relación con el hallazgo de un ídolo prehistórico realizado en la misma zona por una alumna de la maestra rural y escritora Felisa Rodríguez.

El proyecto tiene como punto de partida dos sucesos ocurridos en los años setenta en el noroeste de León: la primera prospección de tierras raras (el actual mineral estratégico) y el hallazgo por parte de una niña de un ídolo arqueológico vinculado a un castro minero o 'corón' de hace 3.000 años.

La investigación propone, a través de un imaginario subterráneo, acceder a estos umbrales físicos abiertos entre cuencas y laderas, entre lo imaginado y lo vivido. El proyecto se basa en el programa pedagógico ecologista y el marco literario de arqueología especulativa de la maestra Felisa Rodriguez, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

De este modo, 'Montañas raras' se construye a través de recorridos colaborativos y espacios de creación colectiva. Entre ellos, salidas de campo a ruinas industriales, recogida de sonidos reales o la creación de otros nuevos a través de materiales encontrados y talleres de cocreación tridimensional.

La investigación de Laura Tabarés culmina con la producción de un audiovisual que se presentará al concluir su residencia de investigación en Fcayc y en el ILC y posteriormente se difundirá en festivales, exposiciones y muestras de arte contemporáneo.

El jurado de la beca NUDO/KNOT 2025 ha estado compuesto por la coordinadora general de FCAYC, Zaida Llamas Álvarez; el responsable del área de Sonido y Escucha de Fcayc, Luis Martínez Campo; el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio y vicepresidente del ILC, Emilio Manuel Martínez Morán y el coordinador de Proyectos del ILC, Emilio Gancedo Fernández.

PROYECTO SELECCIONADO

Todos ellos valoraron de forma unánime la solidez del proyecto ganador, siendo una propuesta que se contextualiza perfectamente en el medio rural de la provincia de León, con una metodología innovadora y situada y cuya aportación al tema propuesto combina elementos históricos con una visión actualizada y contemporánea.

El análisis de procesos extractivos que marcaron la provincia durante todo el siglo XX y la deriva actual de las tecnologías, así como la recuperación de una figura como la de Felisa Rodríguez, hicieron que el jurado destacara la originalidad, pertinencia y rigor del proyecto.

Tanto desde el ILC como desde la Fundación Cerezales Antonino y Cinia se valoró positivamente la alta concurrencia de la convocatoria, con gran variedad de proyectos llegados de países de Europa y América Latina y con una edad de las personas participantes comprendida entre los 22 y los 59 años.

8.000 EUROS PARA LA INVESTIGACIÓN

La investigación, que tendrá una duración total de ocho meses, cuenta con una dotación de 8.000 euros para su desarrollo, así como ayudas al transporte, el alojamiento y la manutención. La artista, que llevará a cabo su estudio a través de cuatro estancias a lo largo del periodo de la beca, contará con el seguimiento y mediación del equipo de Fcayc y del ILC. Se trata, a día de hoy, de la única beca de residencia de investigación y creación de estas características existente en toda la comunidad autónoma y una de las más relevantes en el ámbito nacional.

Laura Tabarés (León, 1991) desarrolla su práctica artística en el 'new media' y en la producción de laboratorios y proyectos educativos y culturales situados, articulando procesos participativos y de cocreación artística. A partir del folclore de internet y la ficción especulativa aborda temas relacionados con los saberes feminizados, así como con soñar futuros periféricos.

En la actualidad es cocoordinadora del espacio de investigación, creación artística y producción cultural Leira, en Lugo. Dirige el laboratorio móvil de videoarte, tecnologías y territorio visión periférica, 'red local de exploración contravisual'.

Profesora asociada de la Universidad de Santiago de Compostela, diseña y media los programas de creación artística con adolescentes 'Correspondencias digitales: narrativas audiovisuales y nuevos medios' y 'Secuencias: creación audiovisual y prácticas digitales', ambos impulsados por el Centro de arte FMJJ (Coruña).

PROYECTOS ARTÍSTICOS

Ha sido artista residente en el proyecto 'Ramas. Tecnologías y territorio' de Plataforma MAL, Immaterial en Tabakalera, Ayudas Injuve para la Creación Joven 2021 y residencia Femtek en Bilbao, entre otros. Su trabajo se ha mostrado en exposiciones colectivas y selecciones oficiales nacionales e internacionales.

Entre los años 2019 y 2024 formó parte del colectivo artístico y de producción cultural Ontologías Feministas, participando en TEA Tenerife, La Casa Encendida, Centro Cultural Kirchner (ARG), Bienal de Pensamiento (BCN), WOS Festival o Intermediae-MACA (UPM). Es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo (2013), máster en Fotografía Conceptual y Artística por EFTI (Madrid, 2014) y máster en Investigación en Arte y Creación por la UCM (2015).