Montesinos anticipa una campaña "pegada a la calle" frente a un Pedro Sánchez que "ni está ni se le espera"

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha anticipado, de cara a las elecciones autonómicas del 13 de febrero, una campaña "en positivo, una campaña muy pegada a la calle, escuchando a los sectores, a los agricultores, a los ganaderos, a los comerciantes, a los vecinos" frente a un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "ni está ni se le espera" y que, cuando acude a Castilla y León "casi viene en Falcon, con una caravana de coches oficiales y muy rápido, muy rápido, muy rápido".

Así lo ha indicado durante su visita a la localidad vallisoletana de Medina del Campo, hasta donde se ha trasladado "porque es clave para los intereses de Fernández Mañueco y para el proyecto nacional del Partido Popular. Allí, acompañado del alcalde de la localidad, Guzmán Gómez, y de la secretaria general del PP de Valladolid, Mercedes Cantalapiedra, ha descrito al presidente del PP, Pablo Casado, como un "aliado" de Valladolid y del conjunto de Castilla y León.

Montesinos ha realizado esta visita a pocas horas de arrancar la campaña electoral en Castilla y León, durante la que ha avanzado que el PP va a estar "todo el día en la calle" porque eso es lo que les diferencia, según ha aseverado, "de forma absoluta" de Pedro Sánchez y el PSOE.

"Esa ilusión, esas ganas que vemos en las calles, contrastan con ese espectáculo dantesco en el que se ha convertido el CIS del señor Tezanos. El CIS no se lo cree ni Pedro Sánchez ni se lo cree ningún dirigente del Partido Socialista y la prueba de que Pedro Sánchez no se cree el CIS es que no va a pisar Castilla y León, es que va a venir lo mínimo posible para decir que ha cumplido y que esta derrota no va con él", ha afirmado Montesinos.

"Aquí lo que no puede ocurrir es que datos públicos pagados por todos los españoles lo sepan antes personas como el señor Pablo Iglesias, que ya no está ni tan siquiera en el Gobierno de España, por lo cual la dimisión del señor Tezanos se tendría que producir hoy", ha insistido, antes de avanzar que el PP reiterará la exigencia de que haya una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, "porque no todo vale".

Frente a ello, ha augurado que la del PP será "una campaña muy pegada al terreno, muy en la calle, muy en positivo", porque lo que buscan es un gobierno en solitario de Fernández Mañueco para poder llevar a cabo su proyecto reformista, ha incidido el vicesecretario de Comunicación del PP, quien también ha destacado que "una gran victoria en Castilla y León va a ser muy importante de cara a ese cambio de ciclo político que ya se está viviendo en todos los rincones de España".

Y es que, "desde las elecciones de Madrid, el Partido Popular aspira a ganar todas las elecciones que se convoquen hasta llegar al gran triunfo electoral de Pablo Casado que le lleve al Palacio de la Moncloa", ha remachado.

UCRANIA

Por otro lado, Montesinos se ha referido a la crisis de Ucrania para elogiar la llamada de Casado a Sánchez, realizada "por responsabilidad y por sentido de Estado", para demostrarle su "respaldo".

"Y es que el apoyo que Pedro Sánchez no tiene en el seno de su Gobierno y no tiene con sus socios de investidura, que ya están diciendo que no quiere saber nada del tema, ese apoyo que no tienen de quienes, en teoría, son sus aliados, sí lo tiene del Partido Popular en los asuntos de Estado en las cuestiones internacionales, porque somos un partido que es alternativa de gobierno", ha aseverado.

No obstante, Montesinos ha pedido también a Sánchez que "no tenga alergia a rendir cuentas en el Congreso de los Diputados" y que "mantenga la interlocución que ayer abrió el líder de la oposición para seguir hablando con el PP y unificar criterios" pues, a su juicio, "no hay nada peor en clave internacional que que el Gobierno tenga distintas voces, todas diferentes".

"Por eso, nosotros pedimos que se unifique ese criterio, que se mande un mensaje de unidad por parte del Gobierno de España y que el señor Sánchez deje de ser alérgico a la rendición de cuentas y vaya a la sede de la soberanía nacional a explicar este asunto internacional del que tiene el apoyo del principal partido de la oposición", ha zanjado.